Тайсона перевели у дубль Шахтаря через його зухвалу поведінку в матчі з Ромою
Конфлікт між Тайсоном та Шахтарем знову набуває обертів. Донецький клуб перевів бразильця у дубль через зухвалу поведінку у матчі з Ромою.
Джерело:телеграм Бомбардир
Поведінка Тайсона
Бразильський футболіст Шахтаря Тайсон залишився у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою на лавці для запасних. Декілька разів камера, яка транслювала поєдинок, звертала увагу на бразильця, який сидів у доволі поганому настрої.
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У протистоянні проти італійців він так і не взяв участь, а Шахтар програв "вовкам" із рахунком 1:2 та вилетів з єврокубків.
Покарання для бразильця
Після цієї зустрічі з'явилась інформація, що гравець переведений у дубль "гірників". Виявляється, Тайсон відмовився розминатись перед матчем з командою Паулу Фонсеки, а й виходити на заміну по ходу зустрічі.
За таку поведінку бразилець не лише переведений у молодіжний склад донеччан, а й отримає штраф від клубу, який відбере у футболіста більшу частину його місячної зарплати. Швидше за все, якщо Тайсон не воліє грати за основу, то за дубль фанати донеччан точно його не побачать.
Тайсон хоче покинути Шахтар
Тайсон вже давно горить бажанням покинути український чемпіонат та повернутись у рідну Бразилію. Інтернасьонал не проти повернути свого колишнього гравця у своє розташування. Однак на заваді трансферу може стати зарплата футболіста.
Щоб повернутись у рідну команду Тайсон заявив, що готовий піти на скорочення зарплати до 40% від тієї, яку зараз отримує у Шахтарі. Сума складатиме 3 мільйони євро за сезон. Навіть така сума буде непосильною для бразильського клубу, тому сторони дійшли згоди, що вінгер "гірників" може погодитись і на більше зменшення.
Контракт Тайсона з клубом із Донецька спливає у кінці червня 2021 року. У кар'єрі лідера Шахтаря вже є 91 матч за Інтернасьонал, у яких відзначився 9 м'ячами та такою ж кількістю гольових передач.
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