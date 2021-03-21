Конфлікт між Тайсоном та Шахтарем знову набуває обертів. Донецький клуб перевів бразильця у дубль через зухвалу поведінку у матчі з Ромою.

Поведінка Тайсона

Бразильський футболіст Шахтаря Тайсон залишився у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою на лавці для запасних. Декілька разів камера, яка транслювала поєдинок, звертала увагу на бразильця, який сидів у доволі поганому настрої.

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У протистоянні проти італійців він так і не взяв участь, а Шахтар програв "вовкам" із рахунком 1:2 та вилетів з єврокубків.

Покарання для бразильця

Після цієї зустрічі з'явилась інформація, що гравець переведений у дубль "гірників". Виявляється, Тайсон відмовився розминатись перед матчем з командою Паулу Фонсеки, а й виходити на заміну по ходу зустрічі.

За таку поведінку бразилець не лише переведений у молодіжний склад донеччан, а й отримає штраф від клубу, який відбере у футболіста більшу частину його місячної зарплати. Швидше за все, якщо Тайсон не воліє грати за основу, то за дубль фанати донеччан точно його не побачать.

У цьому сезоні Тайсон провів у футболці "гірників" 24 поєдинки, у яких двічі відзначався у воротах суперників та ще одного разу асистував партнеру по команді.

Тайсон хоче покинути Шахтар

Тайсон вже давно горить бажанням покинути український чемпіонат та повернутись у рідну Бразилію. Інтернасьонал не проти повернути свого колишнього гравця у своє розташування. Однак на заваді трансферу може стати зарплата футболіста.

Щоб повернутись у рідну команду Тайсон заявив, що готовий піти на скорочення зарплати до 40% від тієї, яку зараз отримує у Шахтарі. Сума складатиме 3 мільйони євро за сезон. Навіть така сума буде непосильною для бразильського клубу, тому сторони дійшли згоди, що вінгер "гірників" може погодитись і на більше зменшення.

Контракт Тайсона з клубом із Донецька спливає у кінці червня 2021 року. У кар'єрі лідера Шахтаря вже є 91 матч за Інтернасьонал, у яких відзначився 9 м'ячами та такою ж кількістю гольових передач.