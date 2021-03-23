Будь ласка, не бреши, – реакція Тайсона на переведення у дубль та слова Срни
Конфлікт між Тайсоном та Шахтарем не вщухає. Бразилець тренується окремо від команди у тренажерному залі.
Джерело:інстаграм Тайсона
Реакція Тайсона
Бразильський півзахисник Тайсон у соцмережах відреагував на рішення керівництва Шахтаря перевести його у дубль. Бачимо, що футболіст не тренується з дублем, а самостійно підтримує форму.
До теми Тайсона перевели у дубль Шахтаря через його зухвалу поведінку в матчі з Ромою
Тайсон виклав відео у сторіс з доволі цікавим зверненням російською та португальськими мовами: "Будь ласка, не бреши. Рухаємось далі".
Тайсон тренується окремо від Шахтаря / Скриншот з інстаграму Тайсона
Нещодавно директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що після гри з Ромою в 1/8 фіналу Ліги Європи бразилець закрився в туалеті та не захотів розмовляти з наставником "гірників" Луїшом Каштру та директором Шахтаря по футболу Даріо Срною.
Ймовірно, що саме на цю інформацію відреагував футболіст. Як бачимо, гравець не сидить без діла, а тренується у тренажерному залі.
Епопея з відходом Тайсона з Шахтаря
- Бразилець вже давно має бажання покинути український чемпіонат та повернутись у Бразилію. На футболіста претендує Інтернасьонал, за який раніше вже виступав Тайсон. Бразилець навіть погодився на зменшення зарплати.
- Контракт Тайсона з клубом із Донецька спливає у кінці червня 2021 року. У кар'єрі лідера Шахтаря вже є 91 матч за Інтернасьонал, у яких відзначився 9 м'ячами та такою ж кількістю гольових передач.
- У матчі з італійською Ромою поведінка гравця "гірників" просто шокувало керівництво клубу. Футболіст не лише не захотів взяти участь у розминці з командою, а й відмовився виходити на заміну.
- Після цієї витівки бразилець не лише переведений у молодіжний склад донеччан, а й отримає штраф від клубу, який відбере у футболіста більшу частину його місячної зарплати. Не виключено, що вболівальники Шахтаря більше не побачать одного з лідерів команди у футболці "гірників".
Поділитися новиною