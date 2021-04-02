Донецький Шахтар вже шукає підсилення з Бразилії. "Гірники" серйозно налаштовані придбати 17-річного Вінісіуса Тобіаса з Інтернасьонала.

Невигідна сума для Інтернасьонала

Український гранд вже зробив пропозицію Інтернасьоналу. Каменем спотикання у цьому трансфері може стати фінансові розбіжності двох сторін.

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Шахтар готовий віддати за Вінісіуса Тобіаса 4 мільйони євро, а от бразильці хочуть виручити за талановитого футболіста аж 10 мільйонів євро.

Раніше "гірники" хотіла запропонувати клубу з Бразилії 6 мільйонів, але зменшили цю суму. Зараз Шахтар активно шукає підсилення з Бразилії. Продовжувати контракт з донеччанами вже відмовились два бразильські легіонери "гірників" – Дентіньйо та Тайсон.

Тайсон частина трансферу Тобіаса

Не виключено, що Тайсон може стати частиною трансферу Тобіаса. Інтернасьонал не проти повернути свого футболіста, який у своїй кар'єрі вже має близько 90 матчів за клуб. Хоча сам 33-річний атакувальний півзахисник вже не горить бажанням повертатись у рідну країну, він чекає пропозицій з європейських чемпіонатів.

Від'їзд бразильця Тобіаса, якого беруть на заміну Додо, може статися тільки в середині 2022 року, коли йому виповниться 18 років. Однак у Шахтаря є солідні конкуренти у боротьбі за купівлю перспективного правого захисника – Ювентус, Манчестер Сіті та Реала.