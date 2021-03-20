У матчі 19-го туру УПЛ проти ФК Львів Шахтар не дорахується одного з лідерів команди. Тайсон не допоможе "гірникам".

Від тренувального процесу основного складу був відсторонений бразильський легіонер донецької команди Тайсон. Через дисциплінарні санкції 33-річного футболіста перевели у дублюючий склад "гірників".

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Цей факт може підтверджувати те, що Тайсон не потрапив у заявку донецької команди на матч проти ФК Львів, а бразильця замінив український хавбек Мудрик.

У нинішньому сезоні Тайсон у всіх турнірах зіграв 24 матчі за Шахтар, в яких забив два голи і зробив один асист.

Тайсон хоче покинути Шахтар

Тайсон може повернутись у бразильський Інтернасьонал. Футболіст може піти на значне зменшення зарплати.

Клуб з Бразилії не готовий платити півзахиснику велику зарплату. Однак Тайсон настільки сильно хоче повернутись у рідну команду, що піде на жертви. Футболіст готовий скоротити свою зарплату до 40% від рівня тієї, яку отримає зараз у Шахтарі. Сума складатиме 3 мільйони євро за сезон.

Але навіть такі кошти є непосильними для Інтернасьонала. У ході перемовин сторони дійшли згоди, що вінгер "гірників" може погодитись і на більше зменшення.

Контракт Тайсона з донецьким клубом спливає у 30 червня 2021 року. Цікаво, що у кар'єрі лідера Шахтаря вже є 91 матч за Інтернасьонал, у яких відзначився 9 м'ячами та такою ж кількістю гольових передач.