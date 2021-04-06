Хавбек Шахтаря Тайсон влітку 2021 року покине Україну. У футболіста є декілька хороших пропозицій із-за кордону.

Пропозиції з Азії

Футболіст "гірників" Тайсон прагне повернутись у рідну Бразилію. Раніше бразилець заявляв, що ще хоче пограти у європейському чемпіонаті.

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Зараз хавбек має декілька варіантів продовження кар'єри. Серед них є клуби з Китаю, Катару та інших азійських країн. Однак гравець націлений повернутись у теплу Бразилію. Футболіста у свій склад не проти повернути Інтернасьонал, але фінансова частина може стати на заваді цьому трансферу.

Здається, футболіст вже сам не знає, який розвиток кар'єри для нього буде найкращим. Зараз Тайсон усіма своїми діями показує, що хоче покинути Шахтар якнайшвидше. Він не хоче грати за основу донеччан, то за дубль вболівальники точно не побачать зухвалого бразильця.

Шахтар готовий достроково віддати одного зі свої колишніх лідерів у Інтернасьонал. Але отримати замість нього 17-річного таланта Вінісіуса Тобіаса.

Цікаво! За інформацією Transfermark, футболіст вже уклав контракт із бразильським клубом, куди перейшов на правах вільного агента. А угода набуде чинності 1 липня 2021 року. У цьому сезоні бразилець зіграв у футболці "гірників" 24 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Бунт Тайсона у Шахтарі: коротко