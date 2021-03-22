Донецький Шахтар вилетів з Ліги Європи. І в чемпіонату України команда йде на другому місці, відстаючи від Динамо. Але на цьому проблеми в команді не закінчуються. В керівництва клубу виник конфлікт з одним з лідерів команди - Тайсоном.

Тайсон не зіграв за Шахтар у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми в Києві. А вже після гри стало відомо, що бразильця перевели в дубль команди. Тож він навіть не відправився до Харкова на матч проти Львова, який закінчився сенсаційною поразкою "гірників".

Як це було Шахтар сенсаційно програв аутсайдеру УПЛ Львову в матчі з 5 голами: відео

Згодом стало відомо, що таке покарання для Тайсона було через те, що він відмовився виходити на заміну у матчі проти Роми. Окрім переведення в дубль, його й оштрафували на половину місячної зарплати. Зважаючи, що за даними ЗМІ, Тайсон отримує в Шахтарі 3 мільйони євро в рік, то сума штрафу мала скласти 125 тисяч євро.

Також виявилося, що після гри з Ромою з Тайсоном намагався поговорити директор Шахтаря по футболу Даріо Срна. Але бразилець після гри в роздягальні закрився в туалеті, не маючи наміру спілкуватися ні з ним, ні з головним тренером "гірників" Луїшем Каштру. Цю інформацію підтвердив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

Варто додати, що влітку в Тайсона закінчується контракт із Шахтарем. Клуб не пропонував нову угоду футболісту.