Ломаченко не лише вистояв усі 12 раундів проти чинного абсолютного чемпіона та ще й краще боксував на ринзі у Лас-Вегасі. Так гадали усі, але не судді поєдинку. Усі рефері одноголосно віддали перемогу американцю – 116:112 та двічі по 115:113.

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Таку перемогу Хейні розкритикували усі, хто тільки міг. Звитязі тішились лише його команда та сам боксер. Натомість глядачі на арені "MGM Grand" засвистали суддівське рішення та влучили пляшкою прямо у голову батька Девіна.

Після поєдинку сам Ломаченко зізнався, що контролював увесь поєдинок та відчував, що переміг. Менеджер українця Егіс Клімас на пресконференції заявив, що будуть оскаржувати рішення та вже навіть подали листи в усі боксерські організації (WBA, WBC, IBF, WBA).

Арум: Я не тільки обожнюю його як бійця

Також у чесності результату засумнівався глава Top Rank Боб Арум. На що отримав образливу та різку відповідь від Хейні.

Дещо згодом очільник промоутерської компанії розповів, що чекає Ломаченка у майбутньому та відповів на те, чи закінчить із професійним боксом Василь.

Чи побачимо ми Ломаченко в ще одному великому бою? Так, безумовно. Василь виступає з нами зі свого першого бою у професіоналах. Я не тільки обожнюю його як бійця, але ми також стали друзями з ним та його батьком. Вони приємні люди, і з ним аж ніяк не покінчено,

– заявив Арум.

Після апеляції з української сторони Хейні звернувся до Ломаченка та попросив українця заспокоїтись, змирившись із поразкою.

Раніше Ломаченко заявляв, що бій проти Хейні буде його останнім шансом стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Адже перший бій за абсолют проти Теофімо Лопеса теж був невдалим для українця. Однак начебто мова не йшла про закінчення кар'єри з України.