Ломаченко не только выстоял все 12 раундов против действующего абсолютного чемпиона, но и лучше боксировал на ринге в Лас-Вегасе. Так думали все, но не судьи поединка. Все рефери единогласно отдали победу американцу – 116:112 и дважды в 115:113.

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Такую победу Хейни раскритиковали все, кто только мог. Звитяге радовались только его команда и боксер. Вместо этого зрители на арене "MGM Grand" засвистали судейское решение да попали бутылкой прямо в голову отца Девина.

После поединка сам Ломаченко признался, что контролировал весь поединок и чувствовал, что победил. Менеджер украинца Эгис Климас на пресс-конференции заявил, что будут обжаловать решение да уж даже подали письма во все боксерские организации (WBA, WBC, IBF, WBA).

Арум: Я не только обожаю его как бойца

Также в честности результата усомнился глава Top Rank Боб Арум. На что получил оскорбительную и резкий ответ от Хейни.

Немного погодя глава промоутерской компании рассказал, что ждет Ломаченко в будущем и ответил на то, закончит ли с профессиональным боксом Василий.

Увидим ли мы Ломаченко в еще одном большом бою? Да, безусловно. Василий выступает с нами из своего первого боя в профессионалах. Я не только обожаю его как бойца, но мы тоже стали друзьями с ним и его отцом. Они приятные люди, и с ним никак не покончено,

– заявил Арум.

После апелляции с украинской стороны Хейни обратился к Ломаченко и попросил украинца успокоиться, смирившись с поражением.

Ранее Ломаченко заявлял, что бой против Хейни станет его последним шансом стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Ведь первое сражение за абсолют против Теофимо Лопеса тоже было неудачным для украинца. Однако вроде бы речь не шла об окончании карьеры из Украины.