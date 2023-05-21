Вже з перших раундів боксери кинулись в атаку. Практично не було ніякої розвідки від Хейні та Ломаченка, бійці не жаліли одне одного, а по черзі пробивали потужні удари, пише 24 Канал.

До теми Ломаченко програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Підтримки у чемпіона не було

Внаслідок чого бій тривав усі 12 раундів, а переможця бою визначали судді. Суддівські записки були на користь американця – 116:112, 115:113, 115:113. Хейні захистив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Однак такий результат позитивно зустріла лише команда Девіна та сам чемпіон світу. Василь Ломаченко зустрів рішення суддів з іронічною посмішкою на обличчі, а глядачі, які зібрались на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, засвистали перемогу Хейні.

Відзначимо, що протягом усього поєдинку уболівальники на арені активно та гучно підтримували Ломаченка. Того вечора їх серця були на стороні українського боксера. Натомість можна було почути лише поодинокі вигуки тих, хто уболівав за Хейні.

Відео оголошення результатів бою

Вже у першій секунди після оголошення результатів багато почали писати, що перемога Хейні не є заслуженою, адже Ломаченко виглядав значно краще на ринзі. Але судді були невблаганними та вирішили, що американцю слід зберегти його чемпіонські пояси.

Однак навіть після поєдинку, коли Хейні попрямував у підтрибунне приміщення, виглядав Девін доволі розгубленим. Йому ніхто не хотів подавати руку. Схоже, що чемпіон світу розумів, що був близьким до провалу, якби не судді.