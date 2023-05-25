На думку Пола, у свої 35 років Ломаченко віддаляється від піку своєї форму, попри те, що бій з Хейні був конкурентним. Ломаченка ошукали судді, тому бокс не заслуговує на таких людей.
До теми Глава Top Rank сумнівається у справедливості результату бою Ломаченко – Хейні
Жоден боксер не заслуговує на нечесне ставлення
Навіть найвидатніші бійці в історії не уникли несправедливого суддівства в їхніх боях. Маліньяджі згадав Пернелла Віттакера, якого засмутили в бою проти Хуліо Сезара Чавеса, коли той мав завдати чемпіону першої поразки.
Історія з Роєм Джонсом також показова, його дискваліфікували з Монтелем Гріффіном, хоча він вважався недоторканим.
Коронація Ломаченка мала настати у 35 років, коли він завоював звання абсолютного чемпіона у легкій вазі та пішов. У великих бійців крадуть момент, щоб поставити жирну крапку у їхній кар’єрі. Після цього вони мають піти і ніколи не повертатися,
– резюмував ексчемпіон.
Після бою проти Хейні команда Василя подала скаргу на результат, адже Ломаченко був шокований результатом суддів.
Утім, уже є інформація, що менеджер Василя відправив листи боксерським асоціаціям щодо реваншу, то ж мрія Ломи про чемпіонстово все ще жива.