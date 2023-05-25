На думку Пола, у свої 35 років Ломаченко віддаляється від піку своєї форму, попри те, що бій з Хейні був конкурентним. Ломаченка ошукали судді, тому бокс не заслуговує на таких людей.

До теми Глава Top Rank сумнівається у справедливості результату бою Ломаченко – Хейні

Жоден боксер не заслуговує на нечесне ставлення

Навіть найвидатніші бійці в історії не уникли несправедливого суддівства в їхніх боях. Маліньяджі згадав Пернелла Віттакера, якого засмутили в бою проти Хуліо Сезара Чавеса, коли той мав завдати чемпіону першої поразки.

Історія з Роєм Джонсом також показова, його дискваліфікували з Монтелем Гріффіном, хоча він вважався недоторканим.

Коронація Ломаченка мала настати у 35 років, коли він завоював звання абсолютного чемпіона у легкій вазі та пішов. У великих бійців крадуть момент, щоб поставити жирну крапку у їхній кар’єрі. Після цього вони мають піти і ніколи не повертатися,

– резюмував ексчемпіон.

До слова. Бій проти Хейні був уже другою спробою Ломаченка стати абсолютним чемпіоном. Вперше він поступився Теофімо Лопесу.

Після бою проти Хейні команда Василя подала скаргу на результат, адже Ломаченко був шокований результатом суддів.

Утім, уже є інформація, що менеджер Василя відправив листи боксерським асоціаціям щодо реваншу, то ж мрія Ломи про чемпіонстово все ще жива.