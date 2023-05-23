Боксери провели 12-раундовий поєдинок на арені "MGM Grand", а переможця бою визначали судді, які одноголосно віддали перемогу Девіну Хейні – 116:112 та двічі по 115:113. Хоча Василь Ломаченко зробив усе, аби відібрати в американця чемпіонські пояси. Але усім зрозуміло, чому таке рішенням прийняли судді навіть, якщо українець бився та влучав більше.

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Дісталось від розлючених фанатів

Такий вердикт глядачі на трибунах зустріли свистом. Усі були незадоволені рішенням суддів. Сам Василь Ломаченко зустрів оголошення результатів іронічною посмішкою та не стримав сліз у роздягальні.

Цікавий епізод стався, коли абсолютний чемпіон світу Хейні покидав арену та йшов у підтрибунне приміщення. Хтось із глядачів запустив пляшкою з-під пива, яка прилетіла прямо у голову Білла Хейні, батька Девіна.

Однак у післяматчевому коментарі Хейні-старший прокоментував епізод із влучанням. Білл зізнався, що глядачам не вдалось зіпсувати йому настрій від перемоги його сина.

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Після бою Ломаченко зізнався, що рішення суддів стало для нього сюрпризом. Глава Top Rank Боб Арум теж розповів, що не очікував таких суддівських записок, які мають дуже дивний вигляд.

Менеджер українця Егіс Клімас назвав цю поразку від Хейні пограбуванням серед білого дня. Тому команда Ломаченка буде оскаржувати рішення суддів.