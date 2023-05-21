Бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбувся в Лас-Вегасі. На кону були чемпіонські титули за версіями WBC, WBO, WBA та IBF у легкій вазі. Першими трьома свого часу володів Ломаченко.

Варте уваги Вбивчий нокаут в андеркарті бою Ломаченко з Хейні: Накатані став новим чемпіоном – відео

Перебіг бою

Ломаченко та Хейні активно розпочали бій, без довгих "розвідок" суперника. Тож обоє боксерів вже в першому раунді завдали декілька прицільних ударів, пробивши захист суперника. А Ломаченку навіть вдалося на деякий час затиснути Хейні в кутку.

Це ж продовжилося і в другому раунді, і Хейні був дещо здивованим таким натиском зі сторони Ломаченка. Тож вже в третьому раунді американець почав активніше йти на Ломаченка, користуючись своєю перевагою в рості та розмаху рук. Але й Ломаченко теж активно проводив атаки, викидаючи чималу кількість доволі влучних ударів.

Комбінації у виконанні Ломаченка проходили і в четвертому раунді. Натомість Хейні більше покладався на одиночний потужний удар. І в четвертому раунді боксери навіть обоє опинилися на канвасі. Але це не був нокдаун – вони перечепилися один через одного та впали.

А от з п'ятого раунду боксери все частіше почали клінчувати. І якщо до цього незнана перевага була на стороні Ломаченка (скоріше через те, що Хейні не очікував настільки активний початок бою від нього), то вже з цього часу бій був доволі рівним та близьким.

У восьмому раунді Ломаченко навіть опинився на колінах, але знову обійшлося без зарахування нокдауну – він перечепився через Хейні.

Попри виснажливий бій, обоє боксерів доволі впевнено трималися в рингу. Ні Хейні, ні Ломаченко не домінували, але активно розмінювалися моментами. Хейні не намагався тримати суперника на відстані, звідки Ломаченко не міг його дістати.

В чемпіонських раундах Ломаченко і далі активно йшов вперед, завдаючи чимало ударів по супернику. У нього проходили комбінації як по корпусу, так і в голову.

Під кінець дванадцятого раунду в Ломаченка був синець під правим оком. Але він не завадив йому проводити бій.

Бій тривав усі 12 раундів. Тож переможця довелося визначати рішенням суддів. Одноголосним рішенням судів переміг Хейні.