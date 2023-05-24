Василь Ломаченко програв бій за абсолют американцю Девіну Хейні. Український боксер з іронічною посмішкою сприйняв результат бою, який винесли судді. Втім, представники Ломи не збиралися миритися з поразкою та анонсували оскарження.
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Друга серія мегафайту Ломаченко – Хейні
Менеджер ексчемпіона світу Василя Ломаченка Егіс Клімас надіслав листи до всіх боксерських організацій (WBA, WBC, IBF, WBA). У тексті йдеться, що поразка українського боксера була несправедливою. А тому сторона Ломаченка просить боксерські організації поставити Василя на перше місце своїх рейтингів та зобов'язати Хейні провести реванш. Листи зі зверненнями Клімас опублікував на своїй сторінці у Twitter.
"Минулої суботи в Лас-Вегасі Василь Ломаченко кинув виклик абсолютному чемпіону в легкій вазі Девіну Хейні. Вболівальники на арені MGM та світ боксу відреагували, засудивши те, що вони вважають нечесним і несправедливим рішенням, яке позбавило Лому його законної перемоги та його життєвої мети стати абсолютним чемпіоном світу.
Оскільки команда Ломи готує апеляцію на рішення, і в світлі дуже суперечливого результату поєдинку, від імені Василя Ломаченка я прошу, щоб IBF зробила Лому номером 1 у рейтингу і визнала його обов’язковим претендентом на титул у легкій вазі. Лома був позбавлений перемоги на рингу в суботу, і він заслуговує на можливість стати №1 і отримати ще один шанс якомога швидше реалізувати свої цілі.
Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть запитання або ви хочете обговорити", – йдеться у тексті листа Клімаса.
Реакція на результат бою Ломаченко – Хейні
- Нагадаємо, що свою незгоду з результатом поєдинку висловили глава Top Rank Боб Арум, зірковий кіноактор Жан-Клод Ван Дамм та багато експертів.
- Також підтримала Ломаченка дружина Усика Катерина.
- На думку олімпійського чемпіона та народного депутата України Жана Беленюка, на результат поєдинку Ломаченко – Хейні вплинули фінансові аспекти.
- До речі, навіть епатажний Тайсон Ф'юрі відреагував на бій абсолютного чемпіона та українського боксера. Проте британець сам поєдинок чомусь не подивився, хоча читав багато відгуків.