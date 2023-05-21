Усі судді одноголосно віддали перемогу Девіну Хейні – 116:112, 115:113 та знову 115:113. Такі результати поєдинку глядачі зустріли свистом. Хейні захистив звання абсолютного чемпіона світу, а Ломаченко вдруге не зумів здобути найкраще звання у боксі.

Цікаво Глава Top Rank сумнівається у справедливості результату бою Ломаченко – Хейні

Ломаченко: Протягом усього бою я розумів, що перемагаю в цьому поєдинку

Після поєдинку прихильники боксу розділились на два табори – дні вітали Девіна з перемогою, а інші стали на захист Ломаченка. Цікаво, що тих, хто підтримав українця є значно більше. Команда Василя, як і сам боксер, вважає перемогу Хейні незаслуженою, тому буде оскаржувати рішення суддів.

Глава Top Rank Боб Арум теж має сумніви у результатів суддівських записок, адже серед рефері були усі земляки Девіна.

Сам український боксер на пресконференції зізнався, що відчував себе переможцем після останнього 12-го раунду, адже контролював увесь хід поєдинку. Але у суддів була інша думка та інші підрахунки точних ударів.

Протягом усього поєдинку я контролював ситуацію. Протягом усього бою я розумів, що перемагаю в цьому поєдинку. Тож для мене, звісно ж, рішення суддів стало великим сюрпризом. Після завершення 12 раундів я був упевнений, що виграв цей бій, але що є, те є. Безумовно, під час поєдинку я відчував, що забираю його. Я контролював цей бій, контролював кожен раунд. Для мене це велике питання: що в результаті сьогодні сталося?,

– сказав Ломаченко.

Після поєдинку Ломаченко не стримав емоцій у своїй роздягальні. Згодом Василь розповів, чому заплакав після бою. За його словами, під час промови він пригадав дзвінки свого сина, який декілька разів телефонував напередодні зустрічі та називав свого батька чемпіоном.

Важливо! Найкращі моменти бою Ломаченко – Хейні дивіться за посиланням.