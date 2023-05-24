Одразу ж після бою Хейні – Ломаченко сторона українського боксера анонсувала апеляцію на результат. Сам Ломаченко не стримав сліз після поразки від абсолютного чемпіона, дізнавшись рішення суддів.

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Хейні розлютився

Така поведінка українця та його представників сильно роздратувала Девіна Хейні. Спочатку він накинувся на 91-річного промоутера Боба Арума, а потім настала черга і Ломаченка.

Абсолютний чемпіон світу написав твіт, в якому не добирав слів до свого суперника.

"Цей хлопець довбаний невдаха. Він отримав цей привілей, невдаха з боксу, а потім виправдовується на ходу. Прийми програш як чоловік і перестань плакати.

Це було створено для тебе, щоб ти виграв, але ти втретє у своїй кар’єрі зазнав невдачі", – написав Хейні.

Чи отримає Лома ще один шанс

Нагадаємо, що результат бою піддали сумніву ціла низка зірок боксу і не тільки. Так, культовий кіноактор бойовиків Жан-Клод Ван Дамм висловив свою підтримку Ломаченку. Ба більше, навіть глядачі в Лас-Вегасі освистали переможця двобою, а батько Хейні отримав пляшкою по голові від фанатів.

Сторона Ломаченка сподівається організувати реванш. Але для цього боксерські організації повинні зробити Василя обов'язковим претендентом. Невідомо чим завершиться цей скандал, але шанси у Ломи досить мізерні. Адже на корону короля дивізіону претендують такі зубри як Джервонта Девіс та Шакур Стівенсом. Крім того, не варто забувати про Дениса Берінчика, який теж планує завоювати один з поясів чемпіона світу. Навряд чи вони поступляться Ломі своєю чергою.