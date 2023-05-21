Усі судді в один голос заявили про перемогу Девіна Хейні – 116:112 та двічі по 115:113. Жоден із суддів не був на стороні Ломаченка. Такі результати викликають сумніви щодо об'єктивності суддівства.

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Арум: Здається дивним, що у нас американець бореться з українцем, а всі судді американці

Після поєдинку менеджер українця Егіс Клімас заявив, що команда оскаржуватиме фінальне рішення. А глава Top Rank Боб Арум теж став на захист Василя Ломаченка.

Очільник промоутерської компанії не захотів розбирати детально рішення судді, але поділяє думку української команди про дивні суддів, де у їх складі сиділи усі земляки Хейні.

Я промоутер, а не суддя, але всі нейтральні фанати навколо мене порахували, що це був досить односторонній бій для Ломаченка. Тому всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні. Особисто я не буду це коментувати, тому що я промоутер. Це питання має бути поставлене комісії. Якщо одна сторона протестує проти судді, вони змінюють його. Але цього не відбулося. Це здається мені дивним. Здається дивним, що у нас американець бореться з українцем, а всі судді американці,

– заявив глава Top Rank.

Багато прихильників боксу, які спостерігали за цим поєдинком, теж почали говорити про несправедливу перемогу Девіна, якого засвистали у Лас-Вегасі. І це на рідній землі Хейні у США.

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