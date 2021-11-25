Бій Усик – Джошуа в Києві, повернення Кличка й титул для Берінчика: ексклюзивне інтерв'ю Красюка

Гендиректор компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк представляє зірок українського боксу Олександра Усика та Дениса Берінчика. Не так давно промоутеру вдалося організувати бій Усика проти Ентоні Джошуа за титули чемпіона світу. Тепер промоутер мріє привезти чемпіонський бій в Україну.

Хто такий промоутер, чи реально провести реванш між Усиком та Джошуа в Києві, чому в Берінчика зірвався бій проти Густаво Лемоса, хто може змусити повернутися у бокс Володимира Кличка та чому Юрій Захарєєв перспективніший, аніж Олександр Хижняк. Відповіді на всі ці запитання читайте в ексклюзивному інтерв'ю Олександра Красюка.

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Що таке робота промоутера

Розмову з гендиректор компанії K2 Promotions Ukraine Олександром Красюком читайте у межах нового проєкту сайту 24 каналу – " Інтерв'ю24 ".

Хто такий промоутер у професійному боксі?

Для того, аби достовірно відповісти на це запитання, потрібно повернутися трішки в історію, як це взагалі з'явилося. Що таке професійний бокс, чим він відрізняється від любительського? Чим відрізняється олімпійський бокс від любительського?

Якщо говорити поза межами самого спорту – не брати до уваги кількість раундів, скільки готуються, яку кількість поєдинків за рік проводить боксер, – то можна вийти у комерційну складову. Тобто професійний бокс відрізняється від олімпійського тим, що в професійному обов'язково присутня комерційна складова.

І саме комерційна складова робить цей спорт набагато популярнішим, аніж олімпійський. Тобто всі спортсмени, які займаються боксом, молоді хлопці та дівчата, йдуть за найвищою нагородою – в олімпійському боксі – за олімпійською нагородою, у професійному боксі – за титулами чемпіона світу як найвищим ступенем досягнень. Але, як правило, ця найвища ступінь завжди супроводжується фінансами.

Як 10 чи 15 років тому говорив Віталій Кличко, професійний боксер починає заробляти тоді, коли він стає чемпіоном світу. Все, що йде до цього, боксер заробляє на життя заради того, щоб колись мати можливість стати чемпіоном.

Промоутер – це організація або людина, метою якої є зібрати доходи з різних джерел, організовуючи поєдинок чи боксерське шоу. Джерел доходу є три:

телевізійні права – локальні та міжнародні права, PPV;

спонсори, партнери, які платять за рекламу, щоб бути присутнім на ринзі чи деінде;

квитки (на поєдинки – 24 канал).

Завдання промоутера зробити так, щоб дохідна частина позитивно відрізнялась від складової видатків. За модулем промоутер – це організація або людина, яка збирає доходи, витрачає, а різницю між доходами і витратами заробляє.

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Як це відбувається на практиці?

Якщо ми говоримо взагалі про діяльність промоутерської компанії в промоутерському бізнесі, то це функція, яка розтягнута в часі. Промоутер не працює на один поєдинок. Він працює на довготривале співробітництво.

Умовно кажучи, якщо промоутер хоче організувати один великий поєдинок, то він інвестує свої кошти, ризикуючи, що може їх втратити. Але якщо промоутер займається промоутерським бізнесом, то він має довгострокові контракти і зі спонсорами, і з телебаченням, і з посередниками, які реалізовують міжнародні телевізійні права, з посередниками, які реалізовують квитки. Більшість функцій віддані на аутсорсинг.

Є офіс, який займається безпосередньо життєдіяльністю компанії. Це бухгалтерія, менеджери, які співпрацюють з боксерами та іншими організаціями з контрактами, юридична служба, служба, яка буде безпосередньо займатися організацією технічних подій всередині.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

Величезний перелік, але найголовніша функція промоутера – те, на чому заробляє промоутер. Він робить із боксера зірку. Зробивши з боксера зірку, виростають всі три джерела. Телевізійні права – люди хочуть бачити, канали хочуть купувати права, тому що ця зірка буде демонструвати рейтинги. Кінцевий споживач буде зацікавлений у тому, щоб це подивитися. Якщо буде високий рейтинг у телебачення – звісно буде й надходження від реклами.

Що стосується квитків. Вони обов'язкового будуть продаватися туди, куди люди хочуть потрапити. І реклама всередині так само пов'язана з рейтингами телебачення. Що більшим буде охоплення аудиторії, то цікавіше спонсору розміститись там і, щоб його логотип мав найбільшу кількість контактів. Чи всередині країни, чи взагалі у світі.

Важлива складова цього всього – це те, що воно відбувається перманентно. Виростає зірка, дає фінансові результати. Ці гроші повинні реінвестуватися у нових зірок. Тому що життєвий цикл зірки обмежений у часі. І коли зірка вийшла на пік – необхідно перезалучати кошти та інвестувати в розвиток нових зірок.

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Хто підписує контракт на бій чи шоу і яка його юридична сила? Адже Уайлдер добився через суд реваншу з Ф'юрі, а Кличко в схожій історії – ні.

Підпис під контрактом ставлять боксер, менеджер і промоутер. Всі особи, які мають відношення до поєдинку, мають засвідчити свою згоду з умовами, викладеними у контракті. Але контракт завжди включає обмеження. Наприклад, обмеження в часі.

Якщо в контракті є опція реваншу, то вона так само обмежена в часі. Тобто реванш повинен відбутися протягом 6, 9, 12 місяців… Якщо протягом цього часу не активована ця опція, чи за якихось причин цей поєдинок не відбувся, – вона втрачає свою силу.

Якщо говорити про Ф'юрі – Уайлдер, то третій поєдинок не відбувся через об'єктивні обставини. Коронавірус та пандемія не дали вчасно організувати бій, тому 31-го грудня 2020 року термін добіг кінця і сторона Ф'юрі сказала "до побачення телебачення".

Але сторона Уайлдера сказала: "чекайте, термін збіг, але ж не ми в цьому винні". Об'єктивні обставини, тому нехай посередник – правосуддя – встановить правда це чи ні. Був процес і правосуддя встановило. Так, за об'єктивних обставин це не відбулося вчасно, тому виконайте свої зобов'язання за цим контрактом.

Щодо Кличко – Ф'юрі. Тайсон пішов з боксу. Справа в тому, що коли він переміг Кличка, збулася його мрія і мета. Він втратив орієнтир у житті і "пустився берега". Коли почалася організація реваншу – він не відповідав на телефонні дзвінки, мейли, його не було на місці, де він проживає. Тобто його неможливо було знайти. Як можна розвивати поєдинок з людиною, яку неможливо знайти. І ми всі потім бачили наслідки того орієнтиру: Ф'юрі набрав вагу, нюхав, пив і таке інше… Це якийсь час тривало. Стік термін опції реваншу.

І Кличко вирішив не судитися?

На той момент Ф'юрі втратив всі свої титули. Коли Ф'юрі повернувся у бокс – Кличко з боксом практично зав'язав.

Чи здивував вас якийсь пункт у контракті?

У боксі більшість контрактів стандартизовані. Уже стільки часу має місце ця робота, що розроблені форми контрактів на кожен поєдинок. Просто конкретна форма підлаштовується під ті домовленості, які закладають у переговорах.

Тобто контракт є результатом перемовин. Усе, що ми вкладемо у контракт – це те, що ми між собою проговорили. І тому говорити, що контракт міг здивувати, мабуть, м'яко кажучи, некоректно.

Тому що контракт не може здивувати, бо це всі речі, які ми по пунктах обговорили та погодилися на них. А потім, аби не мати спірних обставин, ми їх формалізували на папері, поставили свої підписи та закріпили.

Чому, наприклад, Усик і Джошуа швидко підписали контракт, а Лопес і Камбосос майже рік не могли домовитися?

Мова йде про учасників переговорів. Це так само, як у будь-якому бізнесі, в будь-яких зустрічах. Є різні люди. Є конструктивні люди, які націлені на результат, а є люди – неконструктивні, які націлені на збереження тільки власних інтересів. Тобто вони кажуть: "Хочу так і ніяк інакше".

Так, ми розуміємо, що ти хочеш так. Але об'єктивна реальність показує, що це не так. Тому була запроваджена процедура промоутерських торгів. Багато людей, багато думок і багато підходів до ведення переговорів.

Я конструктивна людина. Я розумію, якщо ми не можемо знайти компроміс, то відкрито про це говоримо і не витрачаємо час один одного. Якщо ми говоримо про здобуття найвигідніших умов для боксера, то ці перемовини так і будуються.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

Усі відкрито говорять: "Дивись, ми маємо такі "розклади" зараз. Для того, аби це зробити максимально швидко й поставити свої підписи, після чого зайти у продаж і генерацію прибутку, нам треба ось таку частину, наприклад, збільшити".

Якщо ми маємо перемовини з конструктивною людиною – потиснули руки й поїхали. Якщо ми впираємось у щось – або ми маємо йти на поступки, або виходимо з процесу і йдемо на промоутерські торги. Хто там виграв – володіє усіма правами.

Хто промоутер для боксера – друг чи нав'язаний посередник? Чи може боксер бути без промоутера?

Боксер може бути без промоутера. Промоутер – це людина, яка протягом тривалого часу облаштувалася у цьому ринку відносинами з ключовими людьми в бізнесі, від рішення яких залежить кар'єра боксера. Від боксера залежить – переможе він у ринзі, чи ні. Але вийде він у ринг, чи ні – залежить від команди боксера.

Промотуер – можна говорити, що це частина команди, а можна говорити, що ні. Є прислів'я: "У промоутера боксерів багато, а в боксера промоутер один".

Якщо вдаватися в історію, то як правило промоутер не є другом для боксера. Тому що завдання промоутера максимізувати свій прибуток. А розмір гонорару боксера – це зменшення прибутку. То задача боксера, своєю чергою, максимізувати свій власний дохід. І це вже йде у протиріччя з інтересами промоутера.

Тому є функція менеджера. Менеджер – це людина, яку винаймає для себе боксер, для представлення своїх інтересів перед промоутером. Поправка Мухаммеда Алі в американському законодавстві саме говорить, що одна й та сама особа не може бути і менеджером, і промоутером. Тому що йдеться про протиріччя інтересів.

До речі Берінчик офіційно проведе бій проти росіянина Чанієва

Зірваний бій Берінчика і титульний поєдинок

Коли ми дізнаємось суперника Берінчика? (Олександр Красюк розповів нам, що Іса Чанієв став суперником Берінчика, однак попросив не публікувати цю інформацію до офіційного оголошення про бій.)

Ми мали битися з аргентинцем Густаво Лемосом – третій номер рейтингу IBF. Промоутер Лемоса нас уже завірив, ми очікували контракт… Промоутер нам говорить, що все в порядку, запускайте, ми все погодили. Є готовий постер з Лемосом, говорять: "У нас немає складнощів".

Але я вже досить довго в боксі – понад 16 років. Тому знаю, що запускатись треба тільки тоді, коли контракт на поєдинок підписаний і він на пошті. Все інше – не підходить!

У нас була афіша з Лемосом, затверджений зі спонсорами та партнерами пресреліз. Але контракт не приходив. Я сказав: "У четвер дедлайн. Якщо немає підписаного контракту – ми йдемо до іншого суперника". І вони такі: "У нас тут просто зараз є ще одна пропозиція…". Лемос дійсно досить високо стоїть у рейтингу… "Може ми десь будемо битися там…". У підсумку вони нічого не вирішують і кажуть провести разом наступний бій. Я сказав: "Справа ваша".

Зазвичай такі трапляються. У мене дуже багато таких випадків було. Тому завжди на бекапі. Іса Чанієв підписаний.



Ми стали першим медіа, якому Олександр Красюк назвав суперника Берінчика / Фото 24 канал

Чанієв найважчий суперник в кар'єрі Берінчика?

Думаю, що так. Мені дуже цікаво, як завершиться бій. Цей бій покаже боксерську складову Берінчика – хто він є насправді.

Берінчик задоволений суперником?

Так, звичайно.

Чи допоможе бій проти Чанієва вийти на титул чемпіона світу?

Берінчику тільки час допоможе вийти на титульний бій. Тому що все, що треба зробити з точки зору організації його кар'єри – вже зроблено. Поясню. Він чемпіон WBO International, він провів 5 захистів титулу, він двічі проводив поєдинки з боксерами з рейтингу. Першим був японець Ніхіто Аракава, а потім був чилієць Хосе Санчес.

Санчес як опонент – так собі. Але нам потрібно було закріпити Берінчика… З усіх боків обкласти його таким чином, щоб жодних обставин не могло виникнути, які б не дали йому стати офіційним претендентом.

Чому відбувається затягування з титульним боєм? Тому що після того, як Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка, він ще жодного разу не виходив у ринг. Коли Дерек Чісора бився з Олександром Усиком – в андеркарді Джордж Камбосос став офіційним претендентом за версією IBF. IBF перший у черзі на захист.

Поки не відбудеться цей поєдинок – WBO не буде визначати офіційного претендента на чемпіонський бій. Будуть тривати ці гойдалки, які вже цілий рік. До чого це призведе? Якщо цей бій зараз не відбудеться, то я думаю, що скасується взагалі формат IBF… Ми будемо намагатися виходити на те, щоб скасувати цей поєдинок, адже Лопес володіє чотирма поясами, точніше – трьома з половиною. WBC у Девіна Хейні.

Ця стагнація у легкій категорії пов'язана з багатьма факторами. Перший фактор – дійсно пандемія вдарила. В Австралії досить складно організувати бій, тому що 2 тижні карантин. Але на ринок вийшов Triller.

Ну як вийшов, від бою Лопеса відмовилися…

Вони вийшли на ринок з боєм Рой Джонс – Майк Тайсон. У них цифри ого-го. Півтора мільйона продажів. Цей бій увійшов у десятку найбільших продажів PPV за всю історію боксу. Далі вони вийшли з Джейком Полом – понад мільйон продажів PPV. Це дійсно успіх.

Вони намагалися цей же формат перекласти на поєдинок Камбосос – Лопес. Але ринок не відреагував з великим інтересом. Вони були змушені шукати якийсь коронавірус (ймовірно, йдеться про хворобу Лопеса, – Спорт 24). Бій переносили 5 чи 6 разів. Здається, сьома дата.

Тоді в IBF скасували право Triller на організацію бою і віддали наступному, хто був у торгах, – це Matchroom Boxing.

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Ситуація з титулами несправедлива, адже такого бою доводиться чекати дуже довго. Як з цим боротися?

Боротися з цим можна через інститут офіційного претендента. Але все це займає час. Просто так вийти на ринг і сказати "Я хочу з тобою битися" – так не працює. Ти хочеш зі мною битися? А хто ти такий? Ти приведеш кошти, глядачів? Яка твоя реальна вартість на світовому ринку?

І більшість боксерів, які є претендентами, їх вартість, м'яко кажучи, не відповідає інтересам чемпіона. І це є причиною, тому що більшість таких поєдинків затягуються. Тому і розподіл гонорарів на торгах 80 на 20, 70 на 30, 75 на 25. Тому що чемпіон – той, хто генерує прибуток. А претендент – той, хто намагається забрати у чемпіона це право.

Коли боксер став чемпіоном – він ще не став зіркою. Просто він отримав право стати зіркою. Чи скористається він нею чи ні? Багато від цього залежить. Але впливати на ці обставини неможливо. Можливо розвивати боксера на світовому рівні таким чином, щоб він був цікавий для проведення цього поєдинку, щоб з ним хотіли битися.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

Як з Усиком. Хоча він ще не став зіркою світового масштабу. Зараз він тільки на шляху до цього. Для цього йому знову потрібно побити Ентоні Джошуа. Вийти на Тайсона Ф'юрі й стати абсолютним чемпіоном світу. Тоді вже немає значення, чи говорить він англійською, чи німецькою…

Він зірка, тому що довів це. Як свого часу Менні Пак'яо. Він своїм боксом довів свою спроможність. А є такий боксер як Джервонта Девіс, який у принципі не був чемпіоном, але він є зіркою. І це два різних статуси – чемпіон і зірка. Тому що зірка генерує PPV, а чемпіон – далеко не завжди. Набагато рідше так, аніж навпаки.

Наступну розмову з лікарем швидкої медичної допомоги читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24 ".

Берінчик дуже епатажний боксер і, здається, ідеальний для ринку США. Можливо, у боях за кордоном він би швидше вийшов на титул.

У Берінчика така карма. Він прийшов у професійний бокс пізніше за інших. Він прийняв таке рішення… На мій погляд – помилкове, адже затримався. Прийшовши через два роки після Усика, йому довелося наздоганяти.

Берінчик був перший, кому з олімпійської збірної я зробив пропозицію. Ніхто не знає як би склалася його кар'єра. Можливо, він би вже давно був чемпіоном світу, якби одразу погодився.

Я впевнений, що він отримає свій шанс битися за титул чемпіона світу. Скористається він ним, чи ні – це залежить від нього. І для того, щоб стати зіркою у США, потрібно володіти англійсько. А це проблема.

Хто швидше отримає титульний бій – Ломаченко чи Берінчик?

Ломаченко звичайно!

Але поки Лопес у легкій вазі, не бачу перспектив у Ломаченка…

Хто виграє – Лопес чи Камбосос? Від цього багато залежить. Якщо Лопес, то він піде вгору і звільнить титул. Хто наступний у черзі на титул WBO? Ломаченко. Берінчик третій у рейтингу WBO, Ломаченко – перший.

Якщо Берінчику доведеться битися з Ломаченком?

Було б супер.

Це бій для США, Великої Британії чи України?

Не знаю… Може й для Великої Британії, чому б і ні? Ломаченко бився там, у нього є фанатська база. Велика Британія – це зовсім інший світ. Там походження боксера має другорядне значення. Там люблять справжніх бійців і чемпіонів. Зовсім інакше ставляться.

Берінчик міг битися з Люком Кемпбеллом на шоу Усик – Джошуа. Що не зрослося?

По-перше, Кемпбелл пішов з боксу. По-друге, Берінчик просто так битися в андеркарді 8 раундів… Не було можливості ставити титульний бій. Чим епатажний Берінчик? Не лише своїм боксом, але й виходами в ринг. Який може бути вихід Берінчика, якщо у нас головна подія Усик – Джошуа. Просто питання часу. Берінчик отримає свій шанс засяяти.

Мені здається, що Суперсерія, яку виграв Усик, розв'язала би проблему із захистами титулів. Всі б отримали шанс.

Звучить супер. Але повернемось до того, з чого ми починали нашу розмову. Професійний бокс – це комерційна складова. І яким чином провести цю Суперсерію? Необхідні кошти для того, щоб хтось з кимось бився. А чи згенерує ринок необхідні для організації такого поєдинку кошти – вирішує промоутер.

Тому що це ризик промоутера, він втратить кошти. Ми бачимо де зараз Суперсерія – її вже немає. Якби вона була прибуткова, то продовжувала б своє життя. Вона не продовжує своє життя, тому що не спрацювала ця модель.

Звичайно, з точки зору глядача чи фаната боксу – хотілось би бачити максимальну кількість таких Суперсерій. Але з точки зору бізнесу це себе не виправдовує.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

Ломаченко та Усик швидко отримали титульні бої. У чому секрет?

Це виняток із правил. Вистачить пальців однієї руки, щоб перерахувати таких, як Ломаченко. Навіть менше пальців… Взяти руку якогось слюсаря і на його пальцях перерахувати (жартує).

Усик – Джошуа: чи відбудеться бій у Києві

Яка ситуація з організацією реваншу Усик – Джошуа?

Усик вже входить у режим. У нас 7 місяців з моменту першого поєдинку для організації реваншу. Тобто 25 квітня дедлайн організації поєдинку, якщо сторони не погодять якесь зміщення на пару тижнів. Ми з Едді Хірном домовилися на початку грудня зустрітися у Європі та "накидати" дорожню карту.

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Ви будете наполягати на проведенні бою в Україні?

Ми будемо пропонувати варіанти. Оскільки Усик є моїм клієнтом, Джошуа є клієнтом Едді Хірна – наше завдання як промоутерів здобути найкращі умови для обох наших боксерів. Оскільки цей поєдинок буде відбуватися за паритетних умов, тобто 50 на 50 – кожна зі сторін має максимізувати прибуток.

У нас у контракті закладений принцип максимізації прибутку. Що це означає? Це означає, що той, хто запропонує найбільшу суму – має отримати позитивне рішення. Ми звичайно розглянемо НСК "Олімпійський" як альтернативу. Ми визначимо, скільки реально прибутку ми можемо отримати з продажу квитків, тому що в принципі решта прибутку буде більш-менш адекватною.

PPV у Великій Британії буде мало залежати від місця проведення бою. Можливо, ми отримаємо офіційну пропозицію з Близького Сходу. Близький Схід нам запропонує стільки ж, як Джошуа бився з Енді Руїсом. Це будуть вигідні умови. Найкраща пропозиція – зразу підписали… Тобто все буде базуватися на комерційній складовій.

Моя мрія, мрія братів Кличків, мрія Усика – провести такий поєдинок в Україні. Хто з промоутерів не хотів би провести такий поєдинок у себе на Батьківщині? Чи виграємо ми цю конкуренцію цифр – поки складно говорити. Лишень після конкретних розрахунків ми зможемо це з'ясувати.

Якщо уявити, що бій відбудеться у Киві, якою буде ціна квитка?

Ціна квитка має бути такою, щоб український глядач міг собі дозволити прийти на стадіон, придбати квиток і підтримати свого чемпіона. І в цьому є велика різниця між купівельною спроможністю українця і британця.

І саме цей фактор може бути визначальним у прийнятті рішення щодо місця проведення бою. VIP-квиток, який складає значну частину доходу від продажу квитків, на стадіон "Тоттенхем Хотспур" коштував 2 000 фунтів стерлінгів. Це приблизно 75 тисяч гривень один квиток. Як правило це два квитки, тому що людина йде щонайменше ще з кимось. Тобто, йдеться про 150 тисяч гривень. Уявімо собі середній клас. Хто може дозволити собі це у Великій Британії і, хто може дозволити собі це в Україні?

Чи зможемо ми знайти 2 тисячі людей у Києві, які дозволять собі витратити 150 тисяч гривень лишень на квитки? Чесно кажучи, у мене виникає питання.

Інша складова. Ті самі люди з точки зору чисто ментальної складової. Коли заможна людина їде на поєдинок Усик – Джошуа у Велику Британію, купує квиток за 2 тисячі фунтів стерлінгів, платить ще комісію і загалом виходить 5 тисяч фунтів за два квитки.

Вона купує авіаквиток, бронює готель, витрачає там кошти на проїзд і харчування. Загалом нехай така подорож коштуватиме 10 тисяч фунтів. Для заможної людини це допустимі гроші, але людина їде в подорож. Вона проводить там час. І ці гроші витрачає ніби, як на відпустку. На якусь подію, подорож, яка пов'язана з пригодами.

Ця ж людина, яка проживає біля НСК "Олімпійський". Прийти і витратити 5 тисяч фунтів на подію, яка в тебе під домом – чисто психологічно це спрацьовує інакше. Протилежно воно буде працювати з британцями. Для британців це буде подія, для британців це цікава історія – подорож і пригода поїхати в Україну на такий поєдинок. Але чи зможе в Україну приїхати 50 або 30 тисяч британців? Є питання.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

Чи можливо відбити якість квитків на стадіоні "Тоттенхем" кількістю на НСК "Олімпійський"?

А як?

На НСК "Олімпійський" можна продати майже удвічі більше квитків?

А чому удвічі? На "Тоттенхем" 70 тисяч глядачів було. Наступний бій не повинен обов'язково відбуватися на стадіоні "Тоттенхем". Він може відбутися на "Вемблі", де ми маємо 90 тисяч. Але яка середня вартість квитка?

Якщо середня вартість квитка у Великій Британії буде 300 фунтів – це 10 тисяч гривень. Я перепрошую, але зараз найдорожчий квиток на Берінчика буде 5 тисяч гривень. Це перший ряд! Нехай знайдеться певна кількість людей, які дозволять собі заплатити 100 тисяч гривень за перший ряд на бій Усик – Джошуа. Але скільки їх буде?

Я – не знаю. Ми такого ніколи не робили. І, можливо, я помиляюся. Але мені б дуже хотілося помилятися. Але, на жаль, платоспроможність середньостатичного українця та британця – різна. І, мабуть, вона відрізняється не на один нуль. А якщо ми говоримо про один нуль, то ми говоримо про безпосередній дохід самих боксерів.

Остаточне рішення завжди за боксерами. Боксер має прийняти рішення: "Чи хочу я втратити частину прибутку". Наприклад, Джошуа: "Чому я маю битися в Україні, якщо я можу це зробити на "Вемблі" чи в Саудівській Аравії та отримати більше. Чому я маю їхати в Україну?" І немає аргументів довести йому, чому він має їхати в Україну. Тому це ринкові відносини. Це демократичний підхід, як встановити істину.

Під час бою Усик – Джошуа стався збій на MEGOGO. Як повернути людей?

Це надзвичайно сумна історія. Я не буду поки оголошувати наші напрацювання, але ми зробили висновки й попрацюємо над тим, аби такого роду подія була доступна для більшої кількості людей.

Ця помилка технічна й усунута. Такого не відбудеться повторно. Але осад залишився. Звичайно, частина людей буде говорити "тільки не MEGOGO"… Насправді це тільки перші кроки. Це всього друга в історії нашої країни боксерська подія, яка показана по системі PPV. Перша – Усик проти Чісори.

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Ціни смішні порівняно з Великою Британією…

Навіть не хочу порівнювати з американськими. 70 – 80 доларів за один поєдинок. Ціни смішні – символічні. І більшість людей у нас мають у собі подолати цей принцип "шара". Уже немає "шари". Якщо ти хочеш дійсно якісну річ, якісну послугу – вона має коштувати грошей.

MEGOGO – це все одно крок вперед. Чи є можливість у сучасному професійному боксі залишатися в умовах загальнонаціонального телебачення? Ні, немає. Немає, тому що світ іде та розвивається, крокує вперед. Matchroom Boxing працює з DAZN, Top Rank з ESPN. Це все цифрові платформи. Так само K2 працює з MEGOGO.

Те, що ми відстаємо у розвитку від США та Великої Британії – це факт. Але чи настане той розвиток, якщо ми не докладемо зусиль? Мабуть, ні. Були помилки? Були. Зробили висновки та йдемо далі. Нам потрібно розвивати цей ринок, тому що, якщо ми його не розвинемо – спорт ляже в нашій країні.

Спорт не може триматися на бюджетних коштах. Спорт не може триматися на податках громадян. Тому що спорт – це окрема індустрія. Вона повинна не лише себе окупати, але й бути прибутковою. Тому це має виступати мотивацією для молодих поколінь для того, аби йти у спорт, тому що вони розуміють, що у спорті вони можуть побудувати своє життя, гарантувати собі майбутнє у спорті.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

І для цього необхідно розвивати індустрію. Якщо ми цього не зробимо – за нас це точно ніхто не зробить. Тому ми будемо йти далі. Ми розуміємо, з якими труднощами нам доведеться зіткнутися. Але, можливо, ми визначимо якусь модель, де буде більш доступно… Але MEGOGO доступне кожному. Хто має інтернет і телефон – взяв, увімкнув, заплатив і дивись. І дійсно, це набагато зручніше, аніж телебачення.

Який гонорар Усика за перший бій з Джошуа?

Я відповім дуже чесно. Ще ніхто не знає фінальну цифру. Тому що фінальна цифра буде визначена лише наприкінці листопада. Це згідно з контрактом ми з'ясуємо, скільки всього прибутку було отримано від цього івенту.

Єдине, що можу сказати – всі цифри, які гуляли в інтернеті – взяті з неба. Жодна з цих цифр не відповідає дійсності. Навіть приблизно. Видно, що це чиясь уява.

Якщо Джошуа знову програє Усику, то стане посереднім боксером?

Якщо Усик двічі поспіль поб'є Джошуа – Ентоні має завершити кар'єру. Йому в принципі немає за що боротися. Тому що його королівський трон буде зайнятий іншою людиною. І його доходи, які він вже отримав, які отримає поза межами рингу – дозволяють Джошуа вже йти на пенсію. Він заробив, слава Богу.

Зараз йдеться не про гроші. Зараз йдеться про его, про честь і гідність його як воїна. І він як воїн буде доводити. Тому що для нього це останній шанс. Якщо він програє Усику двічі поспіль – його кар'єра в принципі вже не має майбутнього.

Перемога Усика проти Джошуа закрила питання про повернення Володимира Кличка у бокс?

Я б так не сказав. Ми бачили Володимира лише протягом 45 хвилин. Якщо поспостерігати за ним у тренувальному таборі, то це зовсім інший боксер, який володіє майже всією палітрою боксерських засобів. Тобто він вміє робити те, що й боксер.

Просто у нього є стиль ведення і манера, в якій він звик перемагати. І нащо робити щось зайве, якщо цього достатньо для перемоги?

Як боксерський фанат я б хотів побачити повернення Кличка. Я думаю, що поєдинок з Ф'юрі міг би побудити Володимира повернутися. Але дуже багато складових мають зійтися, щоб відбулося його повернення.

У Ф'юрі в голові має зійтися…

І у Ф'юрі, і у Володимира, і взагалі на ринку, у світі має багато обставин так скластись, щоб це відбулося. Але остаточно ми не можемо стверджувати, що його повернення не відбудеться.

Кому потрібен бій Усик – Ф'юрі?

Це єдиний поєдинок, в якому Ф'юрі зацікавлений.

Його цікавить бій за титули, а не Усик…

В Усика три пояси. Боксер заробляє, коли стає чемпіоном світу. Він тоді стає усім потрібен. Це не виняток. Звичайно, що Ф'юрі хоче стати абсолютним чемпіоном світу. У кого пояси? В Усика. Дайте мені Усика.

Чи хочу я битися з Ділліаном Уайтом? Не хочу. Чому? Тому ще це ризик, я не зароблю стільки, як з Усиком, мені потрібно працювати й готуватися стільки ж, як до Усика. І знову я не стану абсолютним чемпіоном світу, а свій пояс можу втратити. Нащо мені такі ризики?

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Які у вас відносини із Сергієм Городнічовим? Він часто робить різкі випадки на адресу Усика, Ломаченка та інших.

Я з ним знайомий з 2005 року. Він іноді мене тренує у себе в залі. Ми підтримуємо приятельські абсолютно нормальні стосунки. Спілкуємось. Як тренер він працює з дітьми та різними боксерами. Одного разу він спробував себе у ролі блогера і вибрав для себе таку нішу критики.

Чому? Я не кажу, що це його думки, а аналізую, як це об'єктивно можна оцінити. Ніша, де всі нахвалюють, завжди зайнята. Людей завжди цікавить критика. Люди набагато більше цікавляться критикою і сприймають її краще, ніж якісь там похвали.

Тому він вибрав для себе цю нішу і працює з цією аудиторією. Чи думає він так насправді? Не можу сказати. Тому що багато з того, що він говорить – часто просто не відповідає дійсності. Але він набирає свою аудиторію в ютубі – те, що йому потрібно, задовольняє спонсорів, які з ним працюють. Тому можна сказати, що це швидше бізнес-проєкт, аніж аналітика.

На сайті BoxRec в Усика як місце народження пише село Шипинці. Можете це прокоментувати?

Чесно кажу, не знаю… Там раніше стояв Сімферополь. Але після 2014 року біля Сімферополя прапорець з'являється… Там з'явився російський прапорець. Ми звернулися до BoxRec з проханням поміняти. Але доступ до BoxRec та щось змінювати мають агенти боксерів з усього світу. Ми змінимо – хтось назад змінює. Уперше бачу про Шипинці.

Зради немає?

Боже збав. Там же не Тула (сміється).

Які перспективи в Чоботаря, Митрофанова, Вихриста, Захарєєва та Хижняка

Василь Чоботар програв в 1/16 фіналу чемпіонату світу з боксу. Як ця поразка вплине на його кар'єру?

Жодним чином. Це була його авантюра спробувати себе у любительському боксі та зрозуміти, що є суттєва різниця між олімпійським боксом та професійним. Він вийшов у ринг з температурою. Це не виправдання, а просто факт.

Любительський бокс не для професіоналів. Вже довгий час професіоналам дозволено виступати в любителях, але в нас немає яскравих прикладів, коли професіонал в любительському боксі досяг якихось значних висот.

Що керує боксерами виходити у ринг з травмами?

Це авантюра. Чоботар нічого не втрачає.

Але є тепер одиничка у графі…

Ні, одиничка у графі в любительському боксі. У професійному він чистий. Це так само, як Берінчик бився на голих кулаках. Він міг програти й міг виграти. Так само тут поразка до професійної кар'єри не має жодного відношення.

Це досвід. Він готувався, провівши місяць чи більше у тренуваннях. Це позитив. 18-го грудня він буде битися у 10-раундовому поєдинку і зможе розкрити себе. Показати, чи вартий він чогось як боксер, чи ні.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

Якщо говорити про бій Берінчика на голих кулаках, то вам сподобалося як він побив Артема Лобова?

Я не люблю бої на кулаках і боксу я наївся за своє життя. Але те, як бився Берінчик – мені дуже сподобалося. Дуже розумна робота. Перший раунд – так-сяк. Другий – третій раунди – це вже різниця у класі колосальна.

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Які перспективи у Дмитра Митрофанова?

Він у нас чемпіон WBO Oriental та буде виступати 18-го грудня. Це буде не титульний поєдинок. Ми маємо його "гріти". За час нашого співробітництва Митрофанов провів 9 поєдинків.

Водночас у США за 3 роки він провів два поєдинки. Він втратив цей час. А ми намагаємось наздогнати втрачене. Не було таких боксерів, які не отримували в нас шанс битися за чемпіона світу. Не всі скористалися.

Якщо говорити про бої за титул, то Дерев'янченко тричі отримував таку можливість і всі бої програв. Тепер він знову може вийти на титул. У чому логіка?

Сергій Федченко міг стати таким же боксером. Після поєдинку з Маркесом мені протягом декількох тижнів надійшла пропозиція на бій з Марко Антоніо Баррерою. Але Федченко тоді відмовився через сімейні обставини й втратив той шанс. Він був на HBO та міг злетіти далі. Тому це питання не лише логіки, але й фарту.

Максим Бурсак. Він бився за звання чемпіона світу не один раз. І він досі цікавий на ринку попри те, що вже не молодий боксер. І ті гонорари, які йому пропонують, це не середні гонорари звичайних боксерів. Тому, якщо ти ступив на той човен, то будеш плисти в будь-якому випадку.

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Як оціните перспективи у Віктора Вихриста?

Складно сказати, адже це важка вага. Що йому чекати та на кого орієнтуватися. Тобто він може отримати свій шанс битися за титул так само, як Кубрат Пулєв, Ділліан Уайт, Луїс Ортіс. Він може стати боксером такого плану.

Від нього буде залежати чи стане він зіркою, чи ні. Я думаю, що його промоутер зможе дати йому такий шанс. Франческо П'янета теж не був, м'яко кажучи, видатним боксером, але бився з Володимиром Кличком.

Кого б ви підписали прямо зараз – Олександра Хижняха чи Юрія Захарєєва?

Двох (сміється). Захарєєв має набагато більшу перспективу, аніж Хижняк, тому що він молодший. Окрім того, у нього менша боксерська амортизація. Третє – у Захарєєва ще Олімпіада попереду.

Щодо Хижняка, я не можу сказати, що в нього Олімпіада попереду. Можливо, він стане олімпійським чемпіоном. Але чи вистачить у нього наснаги це зробити? Тому що психологічно буде дуже складно.

Берінчик зробив ту саму помилку. Коли він не став олімпійським чемпіоном, а срібним призером. Була маса обставин, багато травм. Йому не було чим битися у фіналі, не дотягнув трішки. Хижняк може зіткнутися з тією ж проблемою. Чи знайде він у собі сили мотивувати себе та працювати, як він це робив? Пахати зранку до ночі ще 3 роки, не отримуючи за це професійну нагороду.

Хижняк категоричний?

Так, ми з ним розмовляли. Він каже: "Я прийняв таке рішення – хочу "золото". Питань немає – підтримуємо. Дасть Бог, буде "золото". Чекаю тебе. Але ми ніколи не можемо знати наперед, що відбудеться. Олімпіада може не відбутися. Або ж відбутися, але не через 3 роки, а через 5. Тому краще синиця в руках, аніж журавель у небі.

Захарєєв поки теж не думає про професійний бокс.

Ми не знаємо, що його чекає. Чи буде він у призах на Олімпіаді. Що його чекає на чемпіонаті Європи. Він дійсно зараз класно злетів. У мене б зараз язик не повернувся йому запропонувати контракт, тому що йому ще дуже багато потрібно зробити у любителях. Те, що він чемпіон світу – супер.

Звичайно, я б зрадів, якби у мене з'явився такий боксер, як Захарєєв. Але це неповага до країни забирати такого боксера з олімпійської збірної. Це потенційна золота медаль для нашої держави.

Сауль Альварес планує провести бій у першій важкій вазі. Це авантюра?

Це авантюра. Але Джеймс Тоні проходив цю авантюру. Рой Джонс проходив цю авантюру – із середньої ваги чемпіон у важкій вазі. Альварес міцний хлопець.

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Що хоче довести Альварес?

Йому вже немає що доводити. Він абсолютний чемпіон. Він чемпіон у чотирьох вагових категоріях. Йому вже лише его погріти – хочу п'яту категорію. Зробить п'яту – захоче шосту. А якщо не зробить – ну нічого. Це ніяким чином не впливає ні на його доходи, ні на його кар'єру, ні на його фанатську базу. Його люблять лишень за те, що він Альварес. Якщо буде правильно розпоряджатися своїми статками, то до кінця життя у нього буде все в порядку.

Альварес може перевершити Флойда Мейвезера.

У нього ще є куди працювати. Мейвезер вже більше не може зробити. А Канело ще має перспективу переплюнути результати Флойда. Хто знає, можливо, через 5 років Канело буде битися з чемпіоном світу у важкій вазі. Одна справа з Усиком. А з Тайсоном Ф'юрі, якщо порівняти їх габарити? Було б цікаво.