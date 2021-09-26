Однак там стався масштабний збій, що не дозволив українським поціновувачам боксу подивитися бій. Обурені користувачі, які оплатили трансляцію, але так нічого й не побачили, завалили платформу скаргами.

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У MEGOGO перепросили глядачів

У MEGOGO звернулися до глядачів з вибаченнями та пообіцяли повернути кошти за ненадану послугу. Водночас, судячи з пояснень, у компанії досі не знають, що стало причиною збою та "продовжують аналізувати ситуацію".

На одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, аніж ми розраховували. Наразі ми досліджуємо точні причини,

– зазначили співробітники платформи.

"Зі свого боку ми повернемо кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом. Наші фахівці продовжують аналізувати ситуацію, аби в майбутньому подібних моментів не траплялось", – додали у MEGOGO.

Користувачі не змогли переглянути поєдинок Усик – Джошуа через збій.

Бій Усик – Джошуа: коротко