Президент WBС: Ми самі у шоці

Мексиканець здійснив офіційний запит у WBC щодо проведення поєдинку за пояс WBC у першій важкій вазі проти чинного чемпіона Ілунги Макабу.

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WBC погодилася на те, щоб Сауль провів бій за титул чемпіона WBC у першій важкій вазі. Ми самі у шоці, але я упевнений, що він продовжить переписувати історію,

– прокоментував президент WBС Маурісіо Сулейман.

Переведення Альварес в іншу категорію стало можливим через те, що він провів захист свого поясу WBC у другій середній вазі проти Авні Йилдирима.

Поєдинок у новій ваговій категорії Сауль може провести вже у травні 2022 року.

Що означає перехід Альвареса в іншу категорію