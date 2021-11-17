Гвоздик був відзначений за високу спортивну майстерність, повагу до боксу та колишнього суперника Адоніса Стівенсона.
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"Дякую за цю нагороду. Для мене честь бути частиною сім'ї та історії WBC. На жаль, Стівенсон не зміг бути тут, але він пройшов через багато труднощів у своєму житті. Сподіваюся, що з ним все буде добре. Бажаю йому всього найкращого", – заявив українець.
Гвоздик – Стівенсон: коротко про бій
- 2 грудня відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у важкий нокаут.
- Під час бою 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.
- Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла.