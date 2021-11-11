Новий виклик українського боксера

Українські прихильники боксу зможуть знову побачити на професійному ринзі Сергія Дерев'янченка. Наступний поєдинок боксер проведе 5 грудня 2021 року.

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Суперником 36-річного українського боксера стане Карлос Адамес, який представляє Домініканську Республіку. Поєдинок відбудеться У Лос-Анджелесі на арені "Staples Center" в андеркарді бою Джервонта Девіс – Ісаак Круз.

Хто такий Карлос Адамес 27-річний домініканський боксер, який провів у професіоналах 21 поєдинок, 20 із них завершував перемогою (16 – нокаутом) при лише одній поразці. Своє єдине фіаско зазнав 30 листопада 2019 року, коли поступився бразильцю Патріку Тейшейрі за одноголосним рішенням суддів.

Українець повинен був повернутись на ринг значно швидше. Але мексиканець Хайме Мунгія переносив бій, а згодом й взагалі відмовився від двобою з Дерев'янченком.