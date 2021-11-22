Дата бою Берінчика
Бій між Берінчиком та Чанієвим відбудеться 18 грудня. Боксери зустрінуться у ТРЦ "Термінал" у Броварах.
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Берінчик – Чанієв / Фото істаграм Олександра Красюка
Берінчик повертається у ринг
32-річний український боксер попередній боксерський бій провів у березні 2021 року, коли нокаутував Хосе Санчеса.
Після цього Берінчик вирішив провести бій на голих кулаках. Боксер кинув виклик Артем Лобову й влітку побив росіянина.
Очікувалося, що Денис повернеться у ринг 27-го листопада. Та під час підготовки до поєдинку срібний призер Олімпіади-2012 зазнав травми.
Що відомо про Чанієва
- Іса Чанієв – 29-річний російський боксер. На професійному ринзі він провів 15 поєдинків, в яких здобув 13 перемог. Ще двічі Чанієв програв.
- У попередньому поєдинку росіянин побив українця Владислава Мельника. В активі Іси є титульний бій.
- У лютому 2019 року він програв Річарду Коммі в поєдинку за титул IBF у легкій вазі.