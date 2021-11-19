В мережі було опубліковано кадри, на яких володар чотирьох поясів та його дочка дивляться один одному у вічі.

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Олескандр Усик з донькою Єлизаветою / Фото instagram.com/himomclub/

Усик та його дружина Катерина виховують трьох дітей – доньку Єлизавету та ще двох синів Кирила й Михайла.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш