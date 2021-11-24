Лопес-старший: Що ти зробиш, коли мій син тебе розмаже

Бійка сталась на відкритому тренування Джорджа Камбососа. Саме австралійський боксер буде наступним суперником Теофімо Лопеса.

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Теофімо-старший вирішив вкотре відзначитись скандальною поведінкою у сторону опонента свого сина. Раніше гучні заяви американець кидав Василю Ломаченку, який програв Теофімо у 2020 році. Наступною "жертвою" став Камбосос, але не сам 28-річний боксер, а його батько.

Після словесної перепалки Лопес-старший накинувся на батька Камбососа з кулаками. Після чого на словах дісталось і австралійському боксеру. Лопес-старший впевнений, що його син нокаутує суперника вже у першому раунді.

Нокаут у першому раунді, с*ка. Що ти зробиш, коли мій син тебе розмаже?,

– вигукнув батько Лопеса.

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