Австралія "погрожує" Джоковичу знову анулювати візу

Сербський тенісист Новак Джокович досі не отримав право в'їхати в Австралію, щоб зіграти на Australian Open-2022. У понеділок, 10-го січня, має відбутися слухання справи Джоковича.

Уряд хотів перенести слухання справи Джоковича

Як повідомляє BBC, пропозиція австралійського уряду відкласти апеляцію Новака Джоковича на депортацію була відхилена суддею.

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Уряд попросив відкласти судове засідання для зіркового тенісиста на середу, 13-го січня. Але слухання розпочнеться, як було заплановано в понеділок вранці.

Джоковичу погрожують знову анулювати візу

За інформацією Бена Ротенберга, перемога Джоковича в апеляції не гарантує йому в'їзд у країнку.

Повідомляється, що МВС Австралії перед слуханням справи про анулювання візи Джоковича заявило, що може знову завадити сербу в'їхати до країни, навіть якщо він виграє справу.

МВС має повноваження повторно анулювати його візу. Australian Open стартує вже 17-го січня.

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Що відомо про справу Джоковича

Джокович вилетів у Мельбурн, щоб взяти участь в Australian Open-2022. Новак – дев'ятиразовий переможець турніру.

Участь серба в Australian Open була під питанням, адже він не розкривав свій статус вакцинації. Вакцинація – одна з умов потрапляння до Австралії.

Перед вильотом серб заявив, що отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу.

Варте уваги Джоковичу можуть заборонити в'їзд в Австралію на декілька років

Австралійський міністр Хант заявив, що документ Джоковича не відповідає вимогам прикордонної служби Австралії.

Адвокати Джоковича згодом повідомили, що в грудні 2021 року він перехворів на COVID-19.

Попри це Джоковича затримали в аеропорту та анулювали візу. Серб подав апеляцію, яку й розглянуть 10-го січня.