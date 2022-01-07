Тенісистам видали "довідки" попри попередження влади

Новак повідомляв, що отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант заявляв, що медвідведення Джоковичу надав штат Вікторія.

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Ймовірно, що Джокович став заручником помилки організації Tennis Australia. Повідомляється, що організація неправильно інформувала гравців про обґрунтування для отримання медвідведення від вакцинації проти коронавірусу.

До уваги. Вакцинація – обов'язкова умова для потрапляння до Австралії.

Tennis Australia 7-го грудня надіслала гравцям листа, в якому стверджувалося, що документ, який підтверджує показання проти вакцинації, можна отримати в тому випадку, якщо після 31-го липня 2021 року було перенесено коронавірус.

Разом з тим, 29-го листопада організацію інформували, що федеральна влада не визнає це достатнім обґрунтуванням.

Попри це Tennis Australia видала низку таких "довідок". Повідомляється, що декілька гравців таки в'їхали по "довідках" до країни.

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