Правительство хотело перенести слушание дела Джоковича

Как сообщает BBC, предложение австралийского правительства отложить апелляцию Новака Джоковича на депортацию было отклонено судьей.

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Правительство попросило отложить судебное заседание для звездного теннисиста на среду, 13-го января. Но слушание начнется, как было запланировано в понедельник утром.

Джоковичу угрожают снова аннулировать визу

По информации Бена Ротенберга, победа Джоковича в апелляции не гарантирует ему въезд в страну.

Сообщается, что МВД Австралии перед слушанием дела об аннулировании визы Джоковича заявило, что может снова помешать сербу въехать в страну, даже если он выиграет дело.

МВД имеет полномочия повторно аннулировать его визу. Australian Open стартует уже 17-го января.

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Что известно о деле Джоковича

Джокович вылетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Australian Open-2022.

Участие серба в Australian Open было под вопросом, ведь он не раскрывал свой статус вакцинации. Вакцинация – одно из условий попадания в Австралию.

Перед вылетом серб заявил, что получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса.

Стоящее Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на несколько лет

Австралийский министр Хант заявил, что документ Джоковича не соответствует требованиям пограничной службы Австралии.

Адвокаты Джоковича впоследствии сообщили, что в декабре 2021 года он переболел COVID-19.

Несмотря на это Джоковича задержали в аэропорту и аннулировали визу. Серб подал апелляцию, которую и рассмотрят 10-го января.