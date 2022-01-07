Підтримка Новака
Біля готелю, в якому перебуває Джокович зібралися шанувальники тенісиста. Фанати прийшли підтримати свого кумира.
До теми Джоковичу можуть заборонити в'їзд в Австралію на декілька років
Вони принесли із собою прапори Сербії, а також співають пісні.
Відео шанувальників Джоковича
Паралельно, поблизу цього готелю відбуваються протести проти політики Австралії щодо біженців і мігрантів, яких піддають безстроковому ув'язненню.
Вже заарештували двох людей.
Відео протестів
Проблеми Джоковича в Австралії
- Першій ракетці світу загрожує заборона на в'їзд в Австралію на декілька років. Все через те, що Джокович не має вакцинації проти коронавірусу.
- Спортсмен прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open. Відсутність щеплення він пояснив своєю візою, яка нібито дозволяє в'їзд в країну.
- Проте візу Новака анулювали. Наразі спортсмен перебуває в "імміграційному ізоляторі".