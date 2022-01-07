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Біля готелю, в якому перебуває Джокович зібралися шанувальники тенісиста. Фанати прийшли підтримати свого кумира.

До теми Джоковичу можуть заборонити в'їзд в Австралію на декілька років

Вони принесли із собою прапори Сербії, а також співають пісні.

Відео шанувальників Джоковича

Паралельно, поблизу цього готелю відбуваються протести проти політики Австралії щодо біженців і мігрантів, яких піддають безстроковому ув'язненню.

Вже заарештували двох людей.

Відео протестів

Проблеми Джоковича в Австралії