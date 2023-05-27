Новий туз в рукаві: Мессі готують позагалактичну зарплатню та ще й близького друга в додаток

Аль-Хілаль не готовий виходити з битви за аргентинського футболіста. Саудівський колектив хоче вдатися до хитрощів

Аль-Хілаль серйозно налаштований на придбання Серхіо Бускетса. Все заради того, аби Ліонель Мессі підписав з саудитами контракт.

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Немає ніяких грошових перешкод

Серхіо Бускетс, який нещодавно оголосив про завершення свого періоду в Барселоні , став трансферною ціллю Аль-Хілаля. Саудівський колектив бажає використати трансфер іспанського опорного півзахисника в хитрих намірах. Бускетс – близький друг Ліонеля Мессі, а фактор присутності іспанця в Аль-Хілалі може допомогти саудитам домовитися з аргентинцем. Раніше сам Серхіо зазначав, що після Барселони він хотів би піти у ту команду, куди перейде Мессі, аби знову пограти з ним в футболці одного кольору.

Бускетс також розглядає варіант з Інтер Маямі, проте Аль-Хілаль виграє цю конкуренцію саме у грошовому факторі. Саудівський колектив готовий платити іспанському опорнику 15 мільйонів євро на рік. Також варто зазначити, що Аль-Хілаль пропонує Ліонелю Мессі значно більшу зарплатню, аніж раніше. Тепер аргентинець може отримувати в Саудівській Аравії близько 600 мільйонів євро на рік, замість 400 першопропонованих. Роналду ж заробляє в Азії близько 200 мільйонів євро.

Також гуляла інформація, що Аль-Хілаль готовий запросити низку інших друзів Ліонеля в команду, серед яких і Жорді Альба, який також офіційно оголосив про свій відхід з Барселони. До того ж Саудівська Аравія планує запросити у свою лігу багатьох зіркових футболістів та розкинути їх по різних командах, аби зробити свій чемпіонат більш привабливим.

Трансферна сага Мессі