Серхіо Бускетс офіційно покине Барселону по завершенню сезону. Капітан каталонців уже нібито знає, у якому клубі продовжить кар'єру.
Варте уваги Отримував задоволення до останньої секунди: легендарний футболіст закінчив кар'єру в збірній
Кінець епохи
Серхіо Бускетс вирішив припинити свої виступи за Барселону. Контракт опорного захисника з "синьо-гранатовими" закінчується влітку, який сторони вирішили не продовжувати, тому історія іспанця на "Камп Ноу" підбігає до кінця. Головний тренер Барселони Хаві Ернандес був "двома руками за", аби Бускетс залишився у стані команди, проте спільної згоди коуч та футболіст знайти не змогли.
До того ж Серхіо пропонували контракт з трикратним урізанням зарплаті. Футболіст уже нібито знає, у якому клубі продовжить кар'єру. Раніше ходили чутки, що Бускетс опиниться у тому клубі, якому перевагу надасть його близький друг Ліонель Мессі.
Зокрема мова йшла про Інтер Маямі, який разом з командами МЛС готовий докласти зусиль, аби Мессі опинився в США, а також про Аль-Хілаль, який готовий запросити Серхіо, аби заманити в команду Ліонеля. Також Саудівська Аравія готова провернути трансфери низки зіркових футболістів та розкинути їх у різні команди, аби створити не менш зіркову лігу.
Серхіо Бускетс в Барселоні
- Капітан каталонського колектива усю свою кар'єру присвятив тільки одному клубу. За Барселону Бускетс провів 719 матчів, забив 18 голів та віддав 45 асистів.
- Про його досягнення з "синьо-гранатовими" годі й говорити, оскільки у стані Барселони Серхіо виграв 31 трофей, серед яких були і усі внутрішні іспанські турніри, і неодноразова перемога в Лізі чемпіонів, і тріумфи на клубному чемпіонаті світу.
- Свою любов до Барселони Бускетс проявив і в іншому плані. Серхіо провів 8 матчів за збірну Каталонія, яка не виступала на оіфційному рівні, а виходила на поле тільки на товариські ігри.