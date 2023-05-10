Серхіо Бускетс офіційно покине Барселону по завершенню сезону. Капітан каталонців уже нібито знає, у якому клубі продовжить кар'єру.

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Кінець епохи

Серхіо Бускетс вирішив припинити свої виступи за Барселону. Контракт опорного захисника з "синьо-гранатовими" закінчується влітку, який сторони вирішили не продовжувати, тому історія іспанця на "Камп Ноу" підбігає до кінця. Головний тренер Барселони Хаві Ернандес був "двома руками за", аби Бускетс залишився у стані команди, проте спільної згоди коуч та футболіст знайти не змогли.

До того ж Серхіо пропонували контракт з трикратним урізанням зарплаті. Футболіст уже нібито знає, у якому клубі продовжить кар'єру. Раніше ходили чутки, що Бускетс опиниться у тому клубі, якому перевагу надасть його близький друг Ліонель Мессі.

Зокрема мова йшла про Інтер Маямі, який разом з командами МЛС готовий докласти зусиль, аби Мессі опинився в США, а також про Аль-Хілаль, який готовий запросити Серхіо, аби заманити в команду Ліонеля. Також Саудівська Аравія готова провернути трансфери низки зіркових футболістів та розкинути їх у різні команди, аби створити не менш зіркову лігу.

До речі. Серхіо Бускетсу уже підшукали заміну в Барселоні. До каталонського колектива влітку може приєднатися універсальний Ілкай Гюндоган, який готовий буде перекрити позиції капітана "синьо-гранатових".

Серхіо Бускетс в Барселоні