Аль-Хилаль серьезно настроен на покупку Серхио Бускетса. Все ради того, чтобы Лионель Месси подписал контракт с саудитами.
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Нет никаких денежных препятствий
Серхио Бускетс, недавно объявил о завершении своего периода в Барселоне, стал трансферной целью Аль-Хилаля Саудовский коллектив хочет использовать трансфер испанского опорного полузащитника в хитрых намерениях. Бускетс – близкий друг Лионеля Месси, а фактор присутствия испанца в Аль-Хилале может помочь саудитам договориться с аргентинцем. Ранее сам Серхио отмечал, что после Барселоны он хотел бы пойти в ту команду, куда перейдет Месси, чтобы снова поиграть с ним в футболке одного цвета
Бускетс также рассматривает вариант из Интер Майами, однако Аль-Хилаль выигрывает эту конкуренцию именно в денежном факторе. Саудовский коллектив готов платить испанскому опорнику 15 миллионов евро в год. Также стоит отметить, что Аль-Хилаль предлагает Лионелю Месси значительно большую зарплату, чем раньше. Теперь аргентинец может получать в Саудовской Аравии около 600 миллионов евро в год вместо 400 первопредложенных. Роналду же зарабатывает в Азии около 200 миллионов евро.
Также гуляла информация, что Аль-Хилаль готов пригласить ряд других друзей Лионеля в команду, среди которых и Жорди Альба, также официально объявил о своем уходе из Барселоны. К тому же Саудовская Аравия планирует пригласить в свою лигу многих звездных футболистов и раскинуть их по разным командам, чтобы сделать свой чемпионат более привлекательным.
Трансферная сага Месси
- ПСЖ никак не может договорить с аргентинцем о продолжении сотрудничества. Французский гранд еще и поставил перед Лионелем бессмысленный ультиматум, чем сами себе вырыл яму. Месси решил, что текущий сезон в состоянии французского гранда станет для него последним.
- Лионеля активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы тот вернулся в Каталонию. К тому же близкий друг Месси Луис Суарес нечаянно "анонсировал" камбек Месси в состояние Барселоны. У Лионеля возник еще один конфликт у ПСЖ, из-за чего он ушел с тренировки. В одном из матчей фанаты парижан освистали аргентинского футболиста
- Месси также рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов. Более того, 29 клубов американской лиги готовы вместе платить зарплату Лионелю, чтобы тот перебрался в любой коллектив МЧС. Также Хорхе Месси отец Лионеля должен был провести встречу с представителем Интер Майами.