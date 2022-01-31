Ганза, яка виступає в другій Бундеслізі, орендувала Сікана до кінця сезону 2021/2022. ЧИ матиме право викупити його контракт по закінченні цього терміну, клуби не повідомляють.

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Сікан перейшов до Шахтаря в січні 2019 року. Але більше часу виступав в орендах. Двічі його відправляли в Маріуполь.

Лише в цьому сезоні він залишився в складі Шахтаря, де встиг зіграти в 11 матчах чемпіонату України (але лише тричі вийшов у стартовому складі), і двічі забив.

Також в цьому сезоні Сікан зіграв чотири матчі за збірну України, і навіть відзначився забитим голом – у ворота Казахстану у відборі на ЧС-2022.

Ганза з Ростока грає в Другій Бундеслізі. Після 20 турів команда посідає 14-е місце в турнірній таблиці в кількох очках від зони вильоту.

В новій команді Сікан буде виступати під номером "26".