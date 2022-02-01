У рейтингу топових зимових переходів за версією Transfermarkt Віталій Миколенко опинився на 18-у місці. Евертон заплатив Динамо за українця 23,50 мільйона євро.

Варте уваги Ювентус офіційно продав одразу двох футболістів у Тоттенхем

Номінально трансфер українського футболіста сьомий найдорожчий цієї зими.

Топові трансфери зимового вікна

1. Душан Влахович (з Фіорентини в Ювентус) – 81,60 мільйона євро

2. Ферран Торрес (з Манчестер Сіті у Барселону) – 55 мільйонів євро

3. Луїс Діас (з Порту в Ліверпуль) – 45 мільйонів євро

4. Бруну Гімарайнш (з Ліона в Ньюкасл) – 41,10 мільйона євро

5. Тангі Ндомбеле (з Тоттенхема в Ліон) – оренда з правом викупу

6. Робін Гозенс (з Аталанти в Інтер) – оренда з обов'язковим викупом

7. Антоні Марсьяль (з Манчестер Юнайтед у Севілью) – оренда

8. Кріс Вуд (з Бернлі в Ньюкасл) – 30 мільйонів євро

9. Люка Дінь (з Евертона в Астон Віллу) – 30 мільйонів євро

10. Деян Кулусевскі (з Ювентуса в Тоттенхем) – оренда за 10 мільйонів євро

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18. Віталій Миколенко (з Динамо в Евертон) – 23,50 мільйона євро

Миколенко перейшов в Евертон