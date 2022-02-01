У рейтингу топових зимових переходів за версією Transfermarkt Віталій Миколенко опинився на 18-у місці. Евертон заплатив Динамо за українця 23,50 мільйона євро.
Варте уваги Ювентус офіційно продав одразу двох футболістів у Тоттенхем
Номінально трансфер українського футболіста сьомий найдорожчий цієї зими.
Топові трансфери зимового вікна
1. Душан Влахович (з Фіорентини в Ювентус) – 81,60 мільйона євро
2. Ферран Торрес (з Манчестер Сіті у Барселону) – 55 мільйонів євро
3. Луїс Діас (з Порту в Ліверпуль) – 45 мільйонів євро
4. Бруну Гімарайнш (з Ліона в Ньюкасл) – 41,10 мільйона євро
5. Тангі Ндомбеле (з Тоттенхема в Ліон) – оренда з правом викупу
6. Робін Гозенс (з Аталанти в Інтер) – оренда з обов'язковим викупом
7. Антоні Марсьяль (з Манчестер Юнайтед у Севілью) – оренда
8. Кріс Вуд (з Бернлі в Ньюкасл) – 30 мільйонів євро
9. Люка Дінь (з Евертона в Астон Віллу) – 30 мільйонів євро
10. Деян Кулусевскі (з Ювентуса в Тоттенхем) – оренда за 10 мільйонів євро
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18. Віталій Миколенко (з Динамо в Евертон) – 23,50 мільйона євро
Миколенко перейшов в Евертон
- Англійський Евертон у перший день 2022 року оголосив про трансфер Віталія Миколенка з Динамо.
- Українець уклав контракт з "ірисками" до 2026 року. Миколенко став тільки 8-м українцем в історії АПЛ. За "ірисок" захисник гратиме під 19-м номером.
- У футболці нового клубу Миколенко провів два матчі.