Два трансфери за день
Ювентус оголосив про продаж 24-річного півзахисника Родріго Бентанкура. Трансфер оцінюється у 16 мільйонів фунтів. Уругваєць підписав контракт на 4,5 роки.
Дивіться також Данило Сікан офіційно перейшов в німецьку Ганзу
Разом із ним до Лондона переїжджає хавбек Деян Кулусевскі. 21-річного шведа орендували на півтора роки із можливістю викупу за 29 мільйонів фунтів.
- Тоттенхем очолює Антоніо Конте, який у 2011 – 2014 роках працював саме з Юве. Після 20-ти турів АПЛ лондонці розташувались на 7-й сходинці турнірної таблиці.