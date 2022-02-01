Два трансфери за день

Ювентус оголосив про продаж 24-річного півзахисника Родріго Бентанкура. Трансфер оцінюється у 16 мільйонів фунтів. Уругваєць підписав контракт на 4,5 роки.

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Разом із ним до Лондона переїжджає хавбек Деян Кулусевскі. 21-річного шведа орендували на півтора роки із можливістю викупу за 29 мільйонів фунтів.