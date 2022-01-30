Київський клуб віддав в оренду 21-річного форварда. Також у контракті переходу прописана опція викупу футболіста.
До теми Супряга успішно пройшов медогляд перед переходом у Сампдорію
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Владислав Супряга офіційно змінив Динамо на Сампдорію. Український нападник затримається у Серії А до кінця сезону-2021/2022.
Джерело:твітер Сампдорії
Київський клуб віддав в оренду 21-річного форварда. Також у контракті переходу прописана опція викупу футболіста.
До теми Супряга успішно пройшов медогляд перед переходом у Сампдорію
Новина доповнюється