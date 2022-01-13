Мінус один конкурент для Миколенка

28-річний французький оборонець став новим придбанням Астон Вілли. У клубі не розголошують деталі контракту.

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Раніше повідомлялось, що за трансфер "левам" доведеться заплатити 27 мільйонів євро. Після відходу Діня в українця Віталія Миколенка буде чудовий шанс закріпитись в основі Евертона.

Новий клуб Діня посідає 14 місце в АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.

Відео презентації Діня

Зворушливий пост Люка до фанатів

Напередодні офіційного оголошення Дінь написав зворушливий пост на своїй сторінці в інстаграмі. Захисник подякував фанатам клубу за підтримку.

Футболіст пригадав, що лише рік тому уклав нову угоду з англійським клубом, щоб допомогти Евертону повернутись на хороший рівень: "Я підписав новий контракт з амбіціями залишатися в цьому клубі надовго, віддаючи все для свого клубу, для розвитку і проєкту, в який вірив, і для пристрасних уболівальників. Моєю мрією було допомогти клубу повернутися туди, де його місце".

Носити капітанську пов’язку в деяких матчах завжди викликало у мене гордість. Все має прийти до кінця. Я просто не очікував, що все так закінчиться. Те, що трапилося, і те, що було сказано про мене за останній місяць, дуже засмутило мене. Але я ні з ким не вступу у війну на словах,

– зауважив футболіст.

"Клуб цього не заслуговує, вболівальники цього не заслуговують – і, чесно кажучи, я не вважаю, що я цього заслуговую", – додав вже ексгравець Евертона.

Кар'єра Діня в Евертоні