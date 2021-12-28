Підсилення для Хаві
Каталонський клуб офіційно оголосив про підписання колишнього вінгера Манчестер Сіті. Барселоні вдалось укласти з гравцем довготривалий контракт – до літа 2027 року.
До речі Барселона продовжує заробляти на Мессі – футболка з його автографом продається за 1170 євро
Наразі іспанці не повідомляють, скільки довелось викласти за футболіста. За інформацією ЗМІ, Ферран Торрес обійшовся босам іспанського клубу у 55 мільйонів євро плюс 10 мільйонів бонусів.
В угоді Торреса прописані відступні, які складають один мільярд євро.
Відео прибуття Торреса у Барселону
Офіційна презентація новачка для фанатів відбудеться вже у новому 2022 році, а точніше 3 січня. Раніше повідомлялось, що на цьому трансфері настояв наставник Барселони Хаві. Перехід Торреса був пріоритетним придбанням для іспанського тренера.
Ферран прийшов, щоб допомогти "синьо-гранатовим" покращити свою ситуацію у турнірній таблиці. Барселона після 18 турів йде лише на 7 місці. Каталонський клуб сенсаційно вибув із Ліги чемпіонів за результатами групового раунду. Єврокубкову весну команда продовжить у Лізі Європи.
Футбольна кар'єра Торреса
- Правий вінгер – вихованець Валенсії, майже протягом усієї кар'єри виступав у Іспанії.
- Вперше поїхав із рідної країни у 2020-му, коли перебрався в англійський Манчестер Сіті.
- За "містян" провів лише 7 матчів, у яких забив 3 голи та зробив один асист.