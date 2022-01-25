Несподіваний вибір Юрченка
28-річний атакувальний півзахисник продовжить кар'єру у Латвії. Наразі невідомо умов трансферу футболіста.
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Ще одним новобранцем Риги став 31-річний білоруський півзахисник Юрій Кендиш.
Відзначимо, що за латвійський клуб виступає інший українець Юрій Вакулко.
Рига завершила минулий сезон за крок від "бронзи" – 3 місце. За чемпіонат клуб здобув 50 очок, від третьої позиції відставання склало лише один пункт.
Що відомо про Владлена Юрченка
- Виступав у структурі Шахтаря за різні вікові команди "гірників". Має досвід виступів в Іллічівці.
- Також має непоганий період у закордонних клубах. Пограв у німецькому Баєрі та Вайле з Данії.
- Після переходу у Зорю став одним із лідерів команди.
- У липні 2021-го року його шляхи з луганським клубом розійшлись. У статусі вільного агента перейшов у Десну, яка стала останньою командою після переходу у Ригу. Відзначимо, що команда з Чернігова ще не виплатила Юрченку усю зарплату.
- У сезоні-2021/2022 відіграв лише 7 матчів, у яких забив один гол та зробив два асисти.