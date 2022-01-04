Зі мною, – Усик зробив заяву, з ким Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій

4 січня 2022 , 18:36
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Джерело:

інстаграм Xsport

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO українець Олександр Усик повідомив, що його наступним суперником буде володар поясу WBC британець Тайсон Ф’юрі.

У коментарі до посту про те, що Ф'юрі анонсував гучні новини щодо його наступного поєдинку, Усик написав, що саме він стане наступним суперником британця. Хоча, знаючи почуття гумору українця – це лише сарказм.

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"Король Саудівської Аравії повертається. Великі новини на підході", – написав раніше Ф'юрі.

Ф'юрі приписують бій з Усиком

Автор: Юрій Семенюк