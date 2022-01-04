У коментарі до посту про те, що Ф'юрі анонсував гучні новини щодо його наступного поєдинку, Усик написав, що саме він стане наступним суперником британця. Хоча, знаючи почуття гумору українця – це лише сарказм.
Дивіться також Ф'юрі незручний, незграбний – у цьому його коник, – тренер назвав переваги британця над Усиком
"Король Саудівської Аравії повертається. Великі новини на підході", – написав раніше Ф'юрі.
Ф'юрі приписують бій з Усиком
- Після перемоги Усика над Ентоні Джошуа, а Ф'юрі над Деонтеєм Уайлдером багато людей заговорили про бій обох переможців. Однак на заваді став Джошуа, який активував опцію реваншу з українцем.
- Втім, британець через деякий час був готовий відтермінувати поєдинок з Олександром, взявши відступні.
- Ф'юрі та Усик були готові побоксувати на одному ринзі. Але знову між ними виникла перепона, але цього разу вже серйозна. WBC офіційно призначила Ф'юрі наступного обов'язкового суперника, ним став Ділліан Уайт. Тому бій Усика з Ф'юрі доведеться відкласти.