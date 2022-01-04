У коментарі до посту про те, що Ф'юрі анонсував гучні новини щодо його наступного поєдинку, Усик написав, що саме він стане наступним суперником британця. Хоча, знаючи почуття гумору українця – це лише сарказм.

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"Король Саудівської Аравії повертається. Великі новини на підході", – написав раніше Ф'юрі.

Ф'юрі приписують бій з Усиком