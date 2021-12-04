Джошуа влаштує 40 мільйонів доларів

За словами промоутера, Джошуа відмовиться від майбутнього поєдинку з Усиком, якщо йому заплатять 40 мільйонів доларів. Також він запевняє, що між двома командами ведуться перемовини.

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Семизначна сума відступних? Один мільйон? Якщо ви хочете, щоб Джошуа не бився з Усиком, то помножте цю цифру на 40. Зараз між двома командами йде діалог, але ми поки що не спілкувалися про це із Джошуа,

– заявив Хірн.

Та наразі промоутер не обговорював з Ентоні таку можливість.

"Я розберуся з цим, а коли зрозумію, що в цьому є можливість для Ентоні та 258 Management, ми сядемо з ними та все розпишемо. Але я не робитиму цього, поки не з'явиться слушна нагода", – сказав промоутер британця.

Він додав, що вони готові розглянути вигідні пропозиції, проте зараз це просто розмови між командами. Хірн переконує, наразі Джошуа планує битися з Усиком.

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