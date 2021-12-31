Єгор Голуб свого часу займався боксом, і був в збірній України, де і познайомився з Олександром Усиком. Та через травму він був змушений закінчити кар'єру боксера та перейшов на тренерську роботу. І неодноразово бував в таборі Олександра Усика, коли той готується до боїв.

"Стиль Олександра Усика мені більше подобається. Гра, він ігровик такий, м'який, плавний, пересування постійно. Не давати по собі бити, постійно щипати, жалити з дистанції, прибиратися, зміщуватися", – оцінив Єгор Голуб манеру боксування Усика.

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Тренер вважає, що якщо Усик вийде на бій проти Тайсона Ф'юрі, то це буде важкий поєдинок для обох боксерів.

Це буде випробування. Мені підказує чуття, що Олександр все одно зробить. Але це буде дуже важкий бій. Тому що Ф'юрі незручний, незграбний – у цьому його коник. Він для своїх габаритів ще й дуже швидкий. Ще й вольовий. Коли Уайлдер... Я думав, що його вбили. А він полежав собі й підійнявся. Відірваний,

– охарактеризував британця Голуб.

Коли може відбутися бій Усик – Ф'юрі поки невідомо. Британець має провести захист титулу WBC проти Ділліана Уайта. А в Усика запланований бій-реванш проти Ентоні Джошуа. За результатами цих боїв і буде відомо, коли обоє непереможних боксерів зможуть вийти один проти одного в ринг.

Повну версію інтерв'ю Єгора Голуба про те, чому завершив кар'єру боксера в любителях, хто привів збірну України з боксу до перемог на Олімпійських іграх 2012, яку оцінку отримав Денис Берінчик за бій проти Іси Чанієва та які шанси в Олександра Усика в реванші проти Ентоні Джошуа читайте невдовзі в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.