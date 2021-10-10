Реваншу бути

Ентоні Джошуа спробує відібрати чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO, які у нього відібрав Олександр Усик. За словами британського промоутера Едді Хірна, Джошуа вже офіційно активував прописаний в контракті пункт про реванш.

До речі Джошуа готовий провести реванш з Усиком у Києві

Цікаво, що у разі поразки у першому поєдинку такої можливості в Усика б не було.

Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував прописаний пункт про реванш і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру,

– заявив Хірн.

Реванш боксери можуть провести у лютому – березні 2022 року.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш