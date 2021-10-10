Реваншу бути
Ентоні Джошуа спробує відібрати чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO, які у нього відібрав Олександр Усик. За словами британського промоутера Едді Хірна, Джошуа вже офіційно активував прописаний в контракті пункт про реванш.
До речі Джошуа готовий провести реванш з Усиком у Києві
Цікаво, що у разі поразки у першому поєдинку такої можливості в Усика б не було.
Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував прописаний пункт про реванш і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру,
– заявив Хірн.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Джошуа заговорив про реванш ще до оголошення результатів першого бою. Британець вже відчув, що зазнав поразки. Про це він заявив Усику, який підійшов до нього на ринзі.
- Усик став переможцем за одноголосним рішенням суддів.
- Олександр та його команда хочуть привезти шоу в Україну. Хірн заявив, що такий варіант малоймовірний, але не заперечив, що кияни таки зможуть на власні очі побачити другий бій між їх земляком та Джошуа.
- Британський боксер не проти побоксувати у Києві на НСК "Олімпійський".
- Промоутер Олександр Красюк розповів, що після підписання угоди першого бою Усик зрадів, що зможе побити Ентоні двічі, мило назвавши британця Антохою.