Ф'юрі доведеться битися з Уайтом

Всесвітня боксерська рада зобов'язала Тайсона Ф'юрі та тимчасового чемпіона WBC Ділліана Уайта розпочати переговори про поєдинок.

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WBC видала наказ про початок періоду відкритих переговорів між Ф'юрі та Уайтом.

Організація вже поінформувала промоутерську компанію Top Rank Боба Арума та Queensberry Promotions Френка Уоррена (представники Ф'юрі), а також Matchroom Boxing Едді Хірна (промоутер Уайта).

Ф'юрі та Уайт можуть отримати понад 30 днів для переговорів. У разі потреби боксерам нададуть додатковий час через різдвяні свята.

Якщо представники боксерів не домовляться про бій, то WBC оголосить про початок промоутерських торгів. Тоді поєдинок Ф'юрі – Уайт буде організовувати промоутер, який зробить найкращу пропозицію на торгах.

До уваги. Ділліан Уайт провів 30 поєдинків і здобув 28 перемог (19 нокаутом). У його пасиві поразки Джошуа та Олександру Повєткіну.

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