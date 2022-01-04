В комментарии к посту о том, что Фьюри анонсировал громкие новости о его следующем поединке, Усик написал, что именно он станет следующим соперником британца. Хотя, зная чувство юмора украинца – это лишь сарказм.

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"Король Саудовской Аравии возвращается. Большие новости на подходе", – написал ранее Фьюри.

Фьюри приписывают бой с Усиком