Я не поважаю тебе, – перші слова розлюченого Уайлдера після нокауту від Ф'юрі
Джерело:твітерTop Rank Boxing
Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Уайлдера у третьому поєдинку у Лас-Вегасі. В мережі з'явилось відео перший слів американського боксера після поразки.
Ф'юрі: Я ніколи у житті не обманював
Тайсон Ф'юрі вдруге поспіль нокаутував Деонтея Уайлдера у трилогії протистояння. Чемпіон світу за версію WBC підійшов у кут рингу, щоб подякувати Деонтею Уайлдеру за історичний поєдинок. Але американець не відповів взаємністю.
Цікаво Уайлдер назвав себе королем спорту: він двічі побував у нокауті від Ф'юрі
Американський боксер заявив, що не любить суперника. На що Тайсон відповів: "Мене не потрібно любити, повинна бути повага. Тебе побили чесно. Я поважаю тебе, тому що я справжній чоловік".
На цьому Уайлдер не зупинився, заявивши, що не поважає Ф'юрі. На цьому діалог між боксерами на ринзі був завершений. Британський боєць продовжив розмову з менеджером американця Шеллі Фінкелем.
Я ніколи у житті не обманював. Я б'юсь чесно. Він страшенно ненавидить мене, я не знаю чому. Він боксер, який програв, але тричі відправляв мене у нокдаун. Я чотири рази завалив його – великий бій у важкій вазі,
– сказав Тайсон Ф'юрі.
Відео розмови боксерів
Тайсон заговорився. Насправді Уайлдер двічі відправляв суперника у нокдаун у третьому раунді. Слід зазначити, що під час одного з нокдаунів британець ледь не зламав ногу, але таки підвернув її. Ф'юрі довелось із болем у нозі продовжити переможний поєдинок.
Ф'юрі – Уайлдер: головне про бій
- Поєдинок тривав 11 раундів. Ф'юрі нокаутував Уайлдера, хоча сам двічі побував у нокдауні. Такий гіркий досвід був першим у кар'єрі боксера з Великої Британії.
- На цьому трилогія протистоянь боксерів завершена. У контракті бою немає опції реваншу. На цьому легендарному протистоянню поставили крапку. Ф'юрі двічі нокаутував суперника, а їх перший двобій завершився нічиєю. Тайсон успішно захистив титул чемпіона WBC, який раніше відібрав у Деонтея.
- Американцю добряче дісталось від суперника – у нього травмована губа, зламана рука та палець.