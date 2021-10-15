Фьюри: Я никогда в жизни не обманывал

Тайсон Фьюри второй раз подряд нокаутировал Деонтея Уайлдера в трилогии противостояния. Чемпион мира по версии WBC подошел в угол ринга, чтобы поблагодарить Деонтея Уайлдера за исторический поединок. Но американец не ответил взаимностью.

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Американский боксер заявил, что не любит соперника. На что Тайсон ответил: "Меня не нужно любить, должно быть уважение. Тебя побили честно. Я уважаю тебя, потому что я настоящий мужчина".

На этом Уайлдер не остановился, заявив, что не уважает Фьюри. На этом диалог между боксерами на ринге был завершен. Британский боец продолжил разговор с менеджером американца Шелли Финкелем.

Я никогда в жизни не обманывал. Я бьюсь честно. Он ужасно ненавидит меня, я не знаю почему. Он боксер, который проиграл, но трижды отправлял меня в нокдаун. Я четыре раза завалил его – большой бой в тяжелом весе,

– сказал Тайсон Фьюри.

Видео разговора боксеров

Тайсон заговорился. На самом деле Уайлдер дважды отправлял соперника в нокдаун в третьем раунде. Следует отметить, что во время одного из нокдаунов британец чуть не сломал ногу, но все же подвернул ее. Фьюри пришлось с болью в ноге продолжить победный поединок.

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