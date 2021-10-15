Привітав Ф'юрі з перемогою

Боксер із США зазнав другої поразки у трилогії з Тайсоном Ф'юрі. Деонтея Уайлдер написав пост у своєму акаунті в інстаграмі. Американець подякував Богу, команді та уболівальникам, які допомогли йому підготуватись до поєдинку та підтримували його.

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Уайлдер не зміг обійти зухвалі заяви. Деонтей назвав себе справжнім воїном та королем спорту. Американський боксер засмучений, що вдруге поспіль його нокаутував Тайсон Ф'юрі. Уайлдер несподівано привітав суперника з перемогою та подякував йому за історичний поєдинок.

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Боксери втретє вийшли на ринг один проти одного. У першому поєдинку бійці не визначили переможця – мирова. У двох наступних зустрічах перемогу нокаутом святкував Ф'юрі. Тайсон двічі побував у нокдауні у третьому раунді останнього двобою. Але і це не зупинило британця. Такий неприємний досвід був першим у кар'єрі боксера з Великої Британії.

Деонтей був нокаутований ударом у голову. Уайлдеру добре дісталось від суперника – у нього травмована губа, перелом руки та пальця.

Це був останній бій у цій трилогії Ф'юрі – Уайлдер. У контракті протистояння не було опції реваншу. Ф'юрі успішно захистив титул чемпіона WBC.

Текст публікації Деонтея Уайлдера в інстаграмі

Вау, ось це ніч! Перш за все, хочу подякувати Богу, що дозволив мені подарувати світу частинку себе, повну рішучості і пристрасті. Також хочу подякувати своїй команді та вболівальників, які завжди були поруч.

Я збрешу, якщо скажу, що не засмучений. Але зараз я розумію, що шлях перевершив мої очікування. Так, я не переміг, але одна мудра людина сказала, що перемога – частина свідомості. Іноді потрібно і програти, щоб перемогти. Більше перемоги я хотів лише побачити радість фанатів. Сподіваюсь, що показав себе воїном і справжнім королем спорту.

І останнє. Хочу привітати з перемогою Тайсона Ф'юрі і подякувати йому за історичні спогади, які збережуться назавжди.