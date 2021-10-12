Бій міг завершитись поразкою Ф'юрі
Третій поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деотеєм Уайлдером міг завершитись не в одинадцятому раунді, а значно швидше. У третьому раунді боксер із Великої Британії ледь не зазнав серйозної травми.
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Після поєдинку "Циганський король" розповів про неприємний випадок у третьому раунді. Британець вже з болем у нозі відбоксував наступні вісім раундів.
Коли я у третьому раунді аперкотом відправив Уайлдера у нокдаун, то ледь не зламав щиколотку. Я все ж її підвернув, вона боліла,
– зізнався Тайсон Ф'юрі.
Британський боксер був впевнений, що повалить суперника на канвас. Це було лише питанням часу, коли він ляже.
- Ф'юрі вдалось провести успішний захист титулу WBC. В одинадцятому раунді після потужного удару у голову Уайлдер побував у нокауті. Це другий поспіль нокаут Деонтея у поєдинках з Тайсоном. Вперше це було у другій зустрічі. Американцю не вдалось повернути чемпіонський пояс до своїх рук.
- Швидше за все, що це був останній бій між цими боксерами. У контракті протистояння не було опції реваншу.
- Цікаво, що обидвом боксерам добре дісталось під час поєдинку. Уайлдер тричі побував у нокдауні, а Ф'юрі – двічі. Слід відзначити, що Тайсон вперше у кар'єрі два рази за один раунд побував у нокдауні.