Бій міг завершитись поразкою Ф'юрі

Третій поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деотеєм Уайлдером міг завершитись не в одинадцятому раунді, а значно швидше. У третьому раунді боксер із Великої Британії ледь не зазнав серйозної травми.

Дивіться також Виглядає ще ефектніше: Ф'юрі безжально побив Уайлдера – відео нокауту з перших рядів від фаната

Після поєдинку "Циганський король" розповів про неприємний випадок у третьому раунді. Британець вже з болем у нозі відбоксував наступні вісім раундів.

Коли я у третьому раунді аперкотом відправив Уайлдера у нокдаун, то ледь не зламав щиколотку. Я все ж її підвернув, вона боліла,

– зізнався Тайсон Ф'юрі.

Британський боксер був впевнений, що повалить суперника на канвас. Це було лише питанням часу, коли він ляже.

Наслідки бою для Уайлдера! Після двобою американського боксера госпіталізували у лікарню. У Деонтея була травмована губа та перелом руки і пальця.