Ф'юрі: Я ніколи у житті не обманював

Тайсон Ф'юрі вдруге поспіль нокаутував Деонтея Уайлдера у трилогії протистояння. Чемпіон світу за версію WBC підійшов у кут рингу, щоб подякувати Деонтею Уайлдеру за історичний поєдинок. Але американець не відповів взаємністю.

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Американський боксер заявив, що не любить суперника. На що Тайсон відповів: "Мене не потрібно любити, повинна бути повага. Тебе побили чесно. Я поважаю тебе, тому що я справжній чоловік".

На цьому Уайлдер не зупинився, заявивши, що не поважає Ф'юрі. На цьому діалог між боксерами на ринзі був завершений. Британський боєць продовжив розмову з менеджером американця Шеллі Фінкелем.

Я ніколи у житті не обманював. Я б'юсь чесно. Він страшенно ненавидить мене, я не знаю чому. Він боксер, який програв, але тричі відправляв мене у нокдаун. Я чотири рази завалив його – великий бій у важкій вазі,

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Відео розмови боксерів

Тайсон заговорився. Насправді Уайлдер двічі відправляв суперника у нокдаун у третьому раунді. Слід зазначити, що під час одного з нокдаунів британець ледь не зламав ногу, але таки підвернув її. Ф'юрі довелось із болем у нозі продовжити переможний поєдинок.

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